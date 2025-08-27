Il était temps : enfin le grand départ du Racing Genk pour Tolu Arokodare ?

Il était temps : enfin le grand départ du Racing Genk pour Tolu Arokodare ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Meilleur buteur du championnat la saison dernière, Tolu Arokodare est toujours un joueur du Racing Genk et attend son transfert. Celui-ci pourrait enfin se concrétiser dans les prochains jours.

Meilleur buteur du championnat la saison dernière, Tolu Arokodare suscitait déjà l'intérêt de plusieurs écuries européennes dès le mois de janvier. Dimitri De Condé a cependant voulu qu'il termine la saison, assurant qu'il serait vendu pendant l'été.

Mais alors que la Jupiler Pro League a déjà repris depuis cinq journées et que les grands championnats européens lui ont emboîté le pas, le géant nigérian est toujours présent dans le noyau de Genk, où il monte au jeu en fin de rencontre pour changer le cours d'un match, comme au Standard, où il avait réduit l'écart pour les Limbourgeois, en vain, avant de s'exprimer avec un air quelque peu fataliste sur son avenir.

Arokodare joue les jokers de luxe depuis le début de la saison, en attendant que son transfert se concrétise. L'AC Milan et Naples, pour compenser la blessure de Romelu Lukaku, se sont intéressés à lui, sans aller plus loin. Et alors que Dimitri De Condé annonçait il y a quelques mois une vente "certaine", Arokodare est encore à Genk alors que le mois de septembre approche à grands pas.

Enfin le grand départ de Genk pour Tolu Arokodare ?

La situation pourrait néanmoins se décanter dans les prochaines heures. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le club de Wolverhampton, en Premier League, aurait pris ses renseignements dernièrement et pourrait passer à l'attaque pour l'avant-centre de 24 ans.

Recruté contre cinq millions d'euros à Amiens en janvier 2023, Tolu Arokodare, encore sous contrat jusqu'en juin 2027, pourrait permettre à Genk de réaliser un joli bénéfice, puisque les Limbourgeois réclament 25 millions d'euros pour le libérer.

Un montant sur lequel les Wolves pourraient s'aligner, selon Het Laatste Nieuws, même si sa valeur n'est "que" de 18 millions d'euros sur Transfermarkt. Une première offre officielle est attendue très prochainement.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Wolverhampton
Toluwalase Arokodare

Plus de news

"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Vuskovic - Arokodare - Sylla

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Vuskovic - Arokodare - Sylla

18:00
Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

18:40
Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

18:20
Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

18:00
"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

17:30
Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

15:00
"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

16:30
Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

16:00
3
Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

15:30
Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

14:40
Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

14:20
C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

14:00
1
Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

13:30
La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

13:04
L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

12:40
OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

12:20
Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

12:00
Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

11:40
8
DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

11:00
"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

11:20
Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

10:40
OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

10:16
1
Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

10:00
Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

07:00
1
La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

09:30
2
"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

09:00
5
La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

08:30
Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

08:00
Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

07:40
Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

07:20
Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

06:40
Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

06:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

22:30
Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

23:00
Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 2
West Ham Utd West Ham Utd 1-5 Chelsea Chelsea
Manchester City Manchester City 0-2 Tottenham Tottenham
Burnley Burnley 2-0 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Brentford Brentford 1-0 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 5-0 Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 2-0 Brighton Brighton
Fulham Fulham 1-1 Manchester United Manchester United
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-3 Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved