Il était temps : enfin le grand départ du Racing Genk pour Tolu Arokodare ?

Meilleur buteur du championnat la saison dernière, Tolu Arokodare est toujours un joueur du Racing Genk et attend son transfert. Celui-ci pourrait enfin se concrétiser dans les prochains jours.

Meilleur buteur du championnat la saison dernière, Tolu Arokodare suscitait déjà l'intérêt de plusieurs écuries européennes dès le mois de janvier. Dimitri De Condé a cependant voulu qu'il termine la saison, assurant qu'il serait vendu pendant l'été.

Mais alors que la Jupiler Pro League a déjà repris depuis cinq journées et que les grands championnats européens lui ont emboîté le pas, le géant nigérian est toujours présent dans le noyau de Genk, où il monte au jeu en fin de rencontre pour changer le cours d'un match, comme au Standard, où il avait réduit l'écart pour les Limbourgeois, en vain, avant de s'exprimer avec un air quelque peu fataliste sur son avenir.

Arokodare joue les jokers de luxe depuis le début de la saison, en attendant que son transfert se concrétise. L'AC Milan et Naples, pour compenser la blessure de Romelu Lukaku, se sont intéressés à lui, sans aller plus loin. Et alors que Dimitri De Condé annonçait il y a quelques mois une vente "certaine", Arokodare est encore à Genk alors que le mois de septembre approche à grands pas.

Enfin le grand départ de Genk pour Tolu Arokodare ?

La situation pourrait néanmoins se décanter dans les prochaines heures. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le club de Wolverhampton, en Premier League, aurait pris ses renseignements dernièrement et pourrait passer à l'attaque pour l'avant-centre de 24 ans.

Recruté contre cinq millions d'euros à Amiens en janvier 2023, Tolu Arokodare, encore sous contrat jusqu'en juin 2027, pourrait permettre à Genk de réaliser un joli bénéfice, puisque les Limbourgeois réclament 25 millions d'euros pour le libérer.

Un montant sur lequel les Wolves pourraient s'aligner, selon Het Laatste Nieuws, même si sa valeur n'est "que" de 18 millions d'euros sur Transfermarkt. Une première offre officielle est attendue très prochainement.