Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

Indésirable à l'Union Saint-Gilloise, Lazare Amani cherche une porte de sortie. Prêté sans succès au Standard, le milieu ivoirien attire désormais l'attention de Hull City et de Monza.

Lazare Amani voit l’horizon se brouiller du côté de l’Union Saint-Gilloise. Le milieu ivoirien de 27 ans, prêté la saison dernière au Standard, n’a pas réussi à convaincre. Revenu à Bruxelles, il ne fait plus partie des plans de Sebastien Pocognoli.

En janvier, l’Union l’avait envoyé au Standard pour qu’il retrouve du temps de jeu. Aujourd’hui, le joueur est classé parmi les indésirables. Une situation délicate pour un footballeur encore sous contrat jusqu’en 2027.

Deux destinations

Selon Africafoot, deux clubs surveillent de près son dossier. En Angleterre, Hull City s’intéresse à lui, tandis qu’en Italie, l’AC Monza figure parmi les prétendants. Des pistes qui pourraient relancer sa carrière.

Selon Transfermarkt, il est estimé à environ trois millions d’euros. Amani garde une certaine valeur. Il avait remporté la CAN avec la Côte d'Ivoir en 2024.

Difficile de savoir où Amani rebondira. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne jouera plus s'il décide de rester.