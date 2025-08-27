Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?
Deviens fan de Standard! 2493

Depuis le début de sa jeune carrière d'entraîneur, Vincent Euvrard aligne souvent ses équipes dans un système à trois défenseurs centraux. Est-ce déjà la fin de la défense à quatre au Standard ?

Mircea Rednic n'a pas convaincu lors de son retour au Standard et a été limogé ce mercredi matin après seulement cinq matchs officiels sur le banc des Rouches. C'est Vincent Euvrard, en provenance de Dender, qui le remplace.

Un entraîneur aux idées beaucoup plus modernes que celles du Roumain, critiqué dans le vestiaire des Rouches pour son approche tactique floue, voire démodée. Le dispositif préféré de Mircea Rednic était le 4-4-2 à plat, beaucoup moins populaire depuis le début du XXIe siècle.

Lire aussi… Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

Le retour d'une défense à 3 au Standard ?

Le coach roumain avait donc réinstauré une défense à quatre, ce qui tranchait avec son prédécesseur, Ivan Leko, qui optait plutôt pour un 3-5-2 ou un 3-4-3. Un dispositif que pourrait retrouver le Standard avec Vincent Euvrard.

Que ce soit à Louvain, au RWDM, à Zulte ou à Dender, le coach de 43 ans a souvent voulu faire évoluer ses équipes en 3-4-1-2. Un système qui pourrait convenir à cet effectif du Standard construit par Marc Wilmots, pour différentes raisons.

Premièrement, et on l'a vu contre le Cercle, la défense centrale éprouve des difficultés en jouant de cette manière lorsqu'elle doit évoluer en bloc haut. L'ajout d'un troisième défenseur central pourrait permettre de titulariser Daan Dierckx, Ibe Hautekiet et Josué Homawoo et de renforcer l'espace devant le rectangle. Cependant, avec la blessure persistante de David Bates et les départs de Bosko Sutalo et Daryl Leunga Leunga, les solutions sur le banc ne seraient pas nombreuses.

Fossey plus libre et une mauvaise nouvelle pour Rafiki Saïd ?

Sur le côté droit, Marlon Fossey a déjà prouvé à maintes reprises qu'il se sentait mieux avec moins de travail défensif. Le voir évoluer un cran plus haut, comme "piston", pourrait donc quelque peu le soulager, même s'il devrait continuer à arpenter l'ensemble de son flanc droit. Pour le côté gauche, Tobias Mohr a déjà montré qu'il pouvait évoluer plus haut comme plus bas. Un rôle de piston lui conviendrait donc.

Offensivement, le dispositif serait assez similaire à celui de Rednic, avec un numéro 10 devant les deux médians que devraient toujours être Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen. Devant, une attaque à deux têtes serait toujours recherchée.

Un dispositif qui se prête bien à l'effectif actuel du Standard mais qui pourrait poser problème à Rafiki Saïd, qui n'a pas les qualités défensives pour jouer piston, ni celles d'un avant-centre (à voir, cependant, avec quelqu'un pour l'épauler). Dans le cas où ce système est adopté, un replacement devra être étudié pour le Comorien.

Quelle composition pour le Standard avec Vincent Euvrard ?

Un élément est toutefois à prendre en compte : Vincent Euvrard est arrivé ce mercredi au Standard, a découvert une équipe habituée à évoluer avec une défense à quatre, et changer complètement les choses à quatre jours d'un premier match à Louvain peut paraître risqué. Cependant, c'est le bilan qui sera réalisé après la 30e journée qui sera important, et pas celui de la semaine prochaine.

Possible composition du Standard avec Vincent Euvrard (sans prendre en compte les absences) : Epolo - Dierckx, Hautekiet Homawoo - Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey - Abid - Henry, Nkada.

Possible composition du Standard à Louvain : Epolo - Dierckx, Hautekiet, Homawoo - Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey - Abid - Henry, Saïd.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

16:00
3
Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

13:30
"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

19:00
Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

18:40
OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

10:16
1
"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Vuskovic - Arokodare - Sylla

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Vuskovic - Arokodare - Sylla

18:00
Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

18:00
Il était temps : enfin le grand départ du Racing Genk pour Tolu Arokodare ?

Il était temps : enfin le grand départ du Racing Genk pour Tolu Arokodare ?

17:00
Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

11:40
8
"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

16:30
Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

15:30
Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

14:40
Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

15:00
C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

14:00
1
OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

12:20
Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

14:20
"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

09:00
5
La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

13:04
L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

12:40
Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

12:00
"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

11:20
DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

11:00
Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

10:40
Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

10:00
La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

09:30
2
La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

08:30
Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

08:00
Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

07:40
Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

07:20
Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

06:20
1
Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

07:00
1
Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

22:30
Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

22:30
Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved