Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

Depuis le début de sa jeune carrière d'entraîneur, Vincent Euvrard aligne souvent ses équipes dans un système à trois défenseurs centraux. Est-ce déjà la fin de la défense à quatre au Standard ?

Mircea Rednic n'a pas convaincu lors de son retour au Standard et a été limogé ce mercredi matin après seulement cinq matchs officiels sur le banc des Rouches. C'est Vincent Euvrard, en provenance de Dender, qui le remplace.

Un entraîneur aux idées beaucoup plus modernes que celles du Roumain, critiqué dans le vestiaire des Rouches pour son approche tactique floue, voire démodée. Le dispositif préféré de Mircea Rednic était le 4-4-2 à plat, beaucoup moins populaire depuis le début du XXIe siècle.



Le retour d'une défense à 3 au Standard ?

Le coach roumain avait donc réinstauré une défense à quatre, ce qui tranchait avec son prédécesseur, Ivan Leko, qui optait plutôt pour un 3-5-2 ou un 3-4-3. Un dispositif que pourrait retrouver le Standard avec Vincent Euvrard.

Que ce soit à Louvain, au RWDM, à Zulte ou à Dender, le coach de 43 ans a souvent voulu faire évoluer ses équipes en 3-4-1-2. Un système qui pourrait convenir à cet effectif du Standard construit par Marc Wilmots, pour différentes raisons.

Premièrement, et on l'a vu contre le Cercle, la défense centrale éprouve des difficultés en jouant de cette manière lorsqu'elle doit évoluer en bloc haut. L'ajout d'un troisième défenseur central pourrait permettre de titulariser Daan Dierckx, Ibe Hautekiet et Josué Homawoo et de renforcer l'espace devant le rectangle. Cependant, avec la blessure persistante de David Bates et les départs de Bosko Sutalo et Daryl Leunga Leunga, les solutions sur le banc ne seraient pas nombreuses.

Fossey plus libre et une mauvaise nouvelle pour Rafiki Saïd ?

Sur le côté droit, Marlon Fossey a déjà prouvé à maintes reprises qu'il se sentait mieux avec moins de travail défensif. Le voir évoluer un cran plus haut, comme "piston", pourrait donc quelque peu le soulager, même s'il devrait continuer à arpenter l'ensemble de son flanc droit. Pour le côté gauche, Tobias Mohr a déjà montré qu'il pouvait évoluer plus haut comme plus bas. Un rôle de piston lui conviendrait donc.

Offensivement, le dispositif serait assez similaire à celui de Rednic, avec un numéro 10 devant les deux médians que devraient toujours être Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen. Devant, une attaque à deux têtes serait toujours recherchée.

Un dispositif qui se prête bien à l'effectif actuel du Standard mais qui pourrait poser problème à Rafiki Saïd, qui n'a pas les qualités défensives pour jouer piston, ni celles d'un avant-centre (à voir, cependant, avec quelqu'un pour l'épauler). Dans le cas où ce système est adopté, un replacement devra être étudié pour le Comorien.

Quelle composition pour le Standard avec Vincent Euvrard ?

Un élément est toutefois à prendre en compte : Vincent Euvrard est arrivé ce mercredi au Standard, a découvert une équipe habituée à évoluer avec une défense à quatre, et changer complètement les choses à quatre jours d'un premier match à Louvain peut paraître risqué. Cependant, c'est le bilan qui sera réalisé après la 30e journée qui sera important, et pas celui de la semaine prochaine.

Possible composition du Standard avec Vincent Euvrard (sans prendre en compte les absences) : Epolo - Dierckx, Hautekiet Homawoo - Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey - Abid - Henry, Nkada.

Possible composition du Standard à Louvain : Epolo - Dierckx, Hautekiet, Homawoo - Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey - Abid - Henry, Saïd.