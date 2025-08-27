Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

Le Celtic du Diable Rouge Arne Engels a réalisé une énorme contre-performance en s'inclinant en barrages de la Ligue des Champions contre un club kazakh qui se qualifie pour la première fois de son histoire en C1, tout comme deux autres équipes lors de la même soirée.

Le club kazakh du FK Kaïrat Almaty s'est qualifié pour la phase de ligue en venant à bout du Celtic Glasgow. Les hommes de Rafael Urazbakhtin se sont imposés aux tirs au but (3-2) après un 0-0 sur l'ensemble des deux matchs.

Le gardien de 21 ans Temirlan Anarbekov a arrêté trois penaltys lors de la séance et a permis à son équipe de réaliser l'exploit. Cette qualification est la première d'un club kazakh depuis Astana en 2015.



Lire aussi… La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

La soirée des premières

Il s'agit de la première qualification du club pour la C1 dans son histoire. Mais ce n'est pas tout, ce mardi Paphos (Chypre) et Bodø/Glimt (Norvège) se sont aussi qualifiés pour la plus prestigieuse des compétitions pour la première fois.

Le club chypriote s'est imposé 3-2 au cumul des scores face à l'Étoile Rouge de Belgrade tandis que Bodø/Glimt l'a emporté 2-6 au cumulé contre Sturm Graz malgré une défaite 2-1 lors du match retour en Autriche. Cette soirée était décidément celle des premières.

Ce mercredi soir, quatre tickets seront encore à décrocher. Il y aura notamment le Club de Bruges qui tentera de se qualifier après sa victoire 1-3 contre les Rangers à l'aller.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00 au stade Jan Breydel. Avec deux buts d'avance, les Blauw en Zwart sont bien partis pour se qualifier et pour permettre à la Belgique d'avoir deux représentants dans la plus prestigieuse des compétitions.