Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2493

L'information est officielle depuis ce mercredi matin : Vincent Euvrard est le nouvel entraîneur du Standard. Le désormais ex-coach de Dender arrive seul à Sclessin, comme Mircea Rednic et ses prédécesseurs, ce qui pose question.

Le Standard a voulu réagir avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours après une lourde défaite subie contre le Cercle de Bruges, Mircea Rednic n'est plus l'entraîneur des Rouches. C'est Vincent Euvrard, le désormais ex-coach de Dender, qui le remplace sur le banc.

Passé par Louvain, le RWDM et Zulte Waregem, où il a réalisé des passages qualifiés de réussis, l'ancien défenseur central (Cercle, Genk et Saint-Trond pour un total de 134 matchs en première division et 119 matchs en deuxième division), désormais âgé de 43 ans, sera déjà sur le banc dimanche, lors du déplacement du Standard à Louvain.

Lire aussi… Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

Euvrard sans son staff, comme Rednic, Leko et Hoefkens

Un banc que Vincent Euvrard rejoint seul, puisque Frédéric Stilmant et Steve Colpaert vont assurer l'intérim à Dender, où le nom de Timmy Simons circule pour remplacer le nouvel entraîneur des Rouches.

Venir seul, c'était déjà le cas de Mircea Rednic à son retour chez les Rouches. La direction du Standard était en effet désireuse de garder José Jeunechamps et Gunter Vandenbroeck au sein de son staff. Au mois de janvier 2024, Ivan Leko débarquait également seul à Sclessin. Avant lui, Carl Hoefkens était accompagné de Bernd Thijs, José Jeunechamps et Yaya Touré, un staff qu'il n'avait pas non plus choisi.

Un phénomène qui peut expliquer les nombreux changements d'entraîneur récents au Standard (Vincent Euvrard sera le cinquième coach à passer sur le banc des Rouches en deux ans). Un entraîneur principal peut parfois se sentir isolé lorsqu'il arrive sans son staff dans un nouveau club, une situation qu'Euvrard devra éviter au Standard.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

13:30
"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

16:30
OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

10:16
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Sylla - El Khannouss - Muja

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Sylla - El Khannouss - Muja

15:30
Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

11:40
5
Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

15:30
Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

14:40
Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

15:00
C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

14:00
OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

12:20
Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

14:20
"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

09:00
5
La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

13:04
L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

12:40
Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

12:00
"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

11:20
DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

11:00
Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

10:40
Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

10:00
La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

09:30
2
La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

08:30
Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

08:00
Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

07:40
Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

07:20
Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

06:20
1
Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

07:00
Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

22:30
Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

22:30
Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

23:00
Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

22:00
C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

21:20
Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

21:40
Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

21:00
Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

20:30
1
Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved