Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

L'information est officielle depuis ce mercredi matin : Vincent Euvrard est le nouvel entraîneur du Standard. Le désormais ex-coach de Dender arrive seul à Sclessin, comme Mircea Rednic et ses prédécesseurs, ce qui pose question.

Le Standard a voulu réagir avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours après une lourde défaite subie contre le Cercle de Bruges, Mircea Rednic n'est plus l'entraîneur des Rouches. C'est Vincent Euvrard, le désormais ex-coach de Dender, qui le remplace sur le banc.

Passé par Louvain, le RWDM et Zulte Waregem, où il a réalisé des passages qualifiés de réussis, l'ancien défenseur central (Cercle, Genk et Saint-Trond pour un total de 134 matchs en première division et 119 matchs en deuxième division), désormais âgé de 43 ans, sera déjà sur le banc dimanche, lors du déplacement du Standard à Louvain.



Euvrard sans son staff, comme Rednic, Leko et Hoefkens

Un banc que Vincent Euvrard rejoint seul, puisque Frédéric Stilmant et Steve Colpaert vont assurer l'intérim à Dender, où le nom de Timmy Simons circule pour remplacer le nouvel entraîneur des Rouches.

Venir seul, c'était déjà le cas de Mircea Rednic à son retour chez les Rouches. La direction du Standard était en effet désireuse de garder José Jeunechamps et Gunter Vandenbroeck au sein de son staff. Au mois de janvier 2024, Ivan Leko débarquait également seul à Sclessin. Avant lui, Carl Hoefkens était accompagné de Bernd Thijs, José Jeunechamps et Yaya Touré, un staff qu'il n'avait pas non plus choisi.

Un phénomène qui peut expliquer les nombreux changements d'entraîneur récents au Standard (Vincent Euvrard sera le cinquième coach à passer sur le banc des Rouches en deux ans). Un entraîneur principal peut parfois se sentir isolé lorsqu'il arrive sans son staff dans un nouveau club, une situation qu'Euvrard devra éviter au Standard.