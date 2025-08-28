📷 "Nous avons b*isé vos mères dans les quartiers rouges" : la banderole aux mots insultants des fans de l'AEK Athènes

Pendant le match opposant l'AEK Athènes au Sporting d'Anderlecht, les supporters grecs ont dévoilé une banderole à l'encontre du club bruxellois. Une façon de réagir aux tensions qui avaient éclaté dans la capitale belge la semaine dernière.

Ce jeudi, les Mauves affrontaient l'AEK Athènes à l'OPAP Arena en match de barrages retour de la Conference League. Rien ne s'est d'ailleurs passé comme prévu pour les hommes de Besnik Hasi, ils se sont inclinés sur le score de 2-0 (cumulé 3-1). L'aventure d'Anderlecht en Coupe d'Europe est donc déjà terminée pour cette saison.

Dans les tribunes du stade, les supporters grecs n’y sont pas allés de main morte pour faire passer un message à l’encontre de l’équipe de la capitale belge. Une banderole avec des mots très forts a été déployée.



Lire aussi… Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens d'y croire et ne disputera pas l'Europe cette saison

"Nous avons marché partout dans votre ville, nous avons b*isé vos mères dans les quartiers rouges… Et les flics vous ont sauvés avant qu’on vous b*ise vous aussi", était-il écrit sur celle-ci.

Ces propos font réponse aux tensions entre les supporters qui ont éclaté la semaine dernière. Un peu près soixante hooligans athéniens avaient été arrêtés à Bruxelles sur la Grand-Place avant le match.

Il y a également eu une altercation entre supporters, mais celle-ci a été contrôlée par la police. La tension entre les deux camps était donc montée au créneau. Ceci explique pourquoi cette banderole a été de la partie.