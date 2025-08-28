Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

L'AEK Athènes n'a pas impressionné au Lotto Park, mais est reparti avec un bon match nul dans ses valises. Aboubakary Koita, particulièrement peu en vue jeudi passé, affirme qu'un tout autre match attend le RSCA.

Interviewé par la presse belge à la veille du match retour entre l'AEK Athènes et le Sporting d'Anderlecht, l'ancien de Saint-Trond Aboubakary Koita (26 ans) a promis que son équipe montrerait un tout autre visage ce jeudi que la semaine passée.

"Nous leur avons laissé trop d'espaces et n'étions pas bien positionnés au Lotto Park. Croyez-moi : nous serons meilleurs à Athènes qu'à Bruxelles", affirme le Mauritanien dans des propos relayés par Het Belang Van Limburg.



Lire aussi… "Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

L'AEK a sur papier pris un bel avantage en arrachant le nul à l'extérieur, mais devant leur public, les Grecs ne prévoient pas d'être attentistes. "Nous ferons preuve de bien plus d'audace au ballon, et tenterons de le perdre moins souvent", prévient Koita.

"Anderlecht peut essayer de nous presser : cette fois, nous ne nous laisserons pas faire", continue-t-il. Lors du match aller, Aboubakary Koita, présenté comme l'un des dangers principaux de la ligne offensive athénienne, s'est troué.

"J'aurais dû mieux faire", concède l'ex-Canari, sorti à la 73e à Bruxelles. "Mais l'arbitre ne m'a pas aidé. J'ai eu 7 ou 8 face-à-face avec Augustinsson et il faisait chaque fois faute mais n'a pris son carton jaune qu'en fin de match".