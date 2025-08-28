Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Le club bruxellois a officialisé ce jeudi matin la prolongation de Jordi Liongola. Son contrat, qui portait initialement jusqu'en 2027, est ainsi prolongé jusqu'en 2029.

Agé d'aujourd'hui 25 ans, le Burundais Jordi Liongola a prolongé son contrat de deux saisons en faveur de la RAAL La Louvière. Le club louviérois a communiqué l'information ce jeudi matin.

Formé au Standard de Liège et passé par l'école des jeunes de l'Antwerp, Liongola a débuté sa carrière professionnelle en 2021. Après une saison disputée du côté du Lierse, il rejoint la RAAL en 2022.

Avec les Loups, l'ailier droitier a déjà connu deux montées : à l'issue de la saison 2023-2024 en Challenger Pro League et l'année suivante, en Jupiler Pro League. Il compte ainsi à son palmarès un titre de champion de Nationale 1 et un titre de vice-champion de Challenger Pro League.

Un pion important

Au sein de l'effectif de Frédéric Taquin, Jordi Liongola a toujours eu un rôle prépondérant. Alors qu'il débute sa quatrième saison à la Meute, il y a déjà disputé 98 rencontres pour 14 buts inscrits et 3 assists. Le tout en sachant que sur la saison dernière en deuxième division, le natif de Tessenderlo a planté 5 roses et délivré 3 passes décisives.

Si cette saison, sur les cinq premières journées de compétition, il est resté muet, Jordi Liongola compte bien poursuivre son évolution à la RAAL et ce, potentiellement jusqu'en 2029.