"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht disputera ce jeudi l'un des matchs les plus importants de sa saison : le barrage retour de Conference League contre l'AEK Athènes, qui se jouera en Grèce.

Il y a une semaine, la rencontre s'était terminée sur un score de 1-1 au Lotto Park, laissant les deux équipes encore en lice avant la deuxième manche.



L'AEK croit en ses chances contre Anderlecht

L'entraîneur de l'AEK Athènes, Marko Nikolic, veut que son équipe se rattrape après le match aller, qu'il a jugé insuffisant. "Nous devrons travailler dur pour éliminer Anderlecht", a-t-il déclaré ce mercredi en conférence de presse.

"Nous n'étions pas assez affûtés à Bruxelles, mais cela ne se reproduira plus. On sera meilleurs qu'au match aller. Ce match sera aussi une bataille mentale. Il faudra rester calmes et déterminés", a-t-il ajouté.

"Si quelqu’un nous avait dit il y a deux mois que nous jouerions un match décisif pour la phase de compétition européenne ici à domicile, nous aurions signé immédiatement", a conclu Nikolic. Un discours similaire à celui de Razvan Marin.