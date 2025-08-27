"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

Razvan Marin n'a pas oublié Olivier Renard, celui qui lui a permis de découvrir "le grand football européen" en rejoignant le Standard. Mais ce jeudi soir, le milieu de terrain roumain ne fera pas de cadeau à l'homme qu'il remercie néanmoins.

Ancien patron de l'entrejeu du Standard, Razvan Marin sera sur le terrain ce jeudi soir avec l'AEK Athènes pour décider du sort européen du Sporting d'Anderlecht, lors d'une rencontre qui s'annonce pleine de suspense après le partage du match aller.

Arrivé cet été en Grèce en provenance de Cagliari, Razvan Marin est déjà un pion important de l'effectif de l'AEK, lui qui a été découvert par un certain Olivier Renard, l'actuel directeur sportif des Mauves, lorsqu'il officiait encore au Standard en janvier 2017.

Lire aussi… "On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

Razvan Marin n'a pas oublié Olivier Renard et le Standard

Dans un entretien accordé à nos confrères du groupe IPM, Razvan Marin s'est exprimé sur celui qui l'a recruté contre près de cinq millions d'euros au FC Viitorul Constanța, avant de le revendre 12,5 M€ à l'Ajax deux ans et demi plus tard.

"Il a été important dans ma carrière, je dois le remercier. C'est lui qui m'a amené dans le grand football européen, mais on sera concurrents jeudi soir, et je veux passer et continuer en Europe. C'est un peu bizarre qu'il travaille maintenant à Anderlecht et plus au Standard, mais c'est le football."

Je veux battre Anderlecht, mais pas spécialement parce que c'est Anderlecht"

"Je n'ai pas oublié les matchs avec le Standard. Les derbys contre Anderlecht se jouaient dans une superbe ambiance. Je veux battre Anderlecht pour me qualifier, mais pas spécialement parce que c'est Anderlecht en face."

Recruté à l'époque par le Standard et Olivier Renard pour compenser le départ d'Adrien Trebel vers... Anderlecht, le Roumain revit après des passages compliqués à l'Ajax et en Italie, et une qualification européenne ne pourrait que conforter ce sentiment.

"Si on nous avait dit il y a deux mois qu'on jouerait un match à l'extérieur pour se qualifier en Coupe d'Europe, on aurait signé. Anderlecht ne nous autorise à faire aucun cadeau et on en a trop fait à l'aller, on doit veiller à ce que ça n'arrive plus. On a faim de succès européen", a-t-il conclu.

