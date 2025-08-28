Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

Mauvaise nouvelle pour l'AC Milan et Ardon Jashari. Le milieu de terrain suisse, qui est arrivé cet été en provenance du Club de Bruges, s'est gravement blessé à l'entraînement après une collision avec son coéquipier mexicain Santiago Giménez.

Mauvaise nouvelle du côté de l'Italie ! Elle concerne l'ancien médian du Club, Ardon Jashari. Le premier diagnostic parle d'un problème au péroné droit, avec même la crainte d'une fracture. Des examens médicaux plus approfondis devront déterminer la gravité exacte de la blessure et la durée de l'indisponibilité définitive du Suisse.

Ce qui est déjà certain : le milieu de terrain sera absent pendant au moins deux mois. Pour Milan, qui venait tout juste de construire son équipe autour de sa nouvelle recrue, c'est une pilule très amère à avaler.



Possiblement longtemps écarté

Pour Jashari lui-même, le timing est particulièrement amer. L'ancien joueur du club brugeois espérait se montrer immédiatement en Serie A et gagner sa place de titulaire. A présent, son processus d'intégration risque d'être sérieusement retardé.

Jashari s'était fait remarquer la saison dernière par sa hargne et sa vision du jeu au milieu, ce qui lui a valu cet alléchant transfert vers un cador européen. Après de longues négociations, le Club et Milan avaient trouvé un accord sur un montant de transfert d'environ 39 millions d'euros, bonus inclus. Ce qui en a fait le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League.

Les jours à venir seront cruciaux pour déterminer la gravité exacte de la blessure. À Milan, on garde espoir de bonnes nouvelles, mais la crainte d'une longue période de rééducation reste pour l'instant importante.