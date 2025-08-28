Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après la démonstration face aux Rangers, le Club de Bruges a validé son billet pour la Ligue des champions. Une soirée réussie pour le CEO Bob Madou, qui est revenu sur cette qualification au micro de Radio 1.

6-0. Un score irréel pour ce dernier tour de qualification à la Ligue des champions. Les Rangers ont été balayés et sont repartis à Glasgow la queue entre les jambes.

Le Club de Bruges disputera la Ligue des champions. Et forcément, le CEO Bob Madou ne cache pas sa satisfaction. "C’était notre objectif depuis la fin mai", a-t-il déclaré dans un entretien à Radio 1.

Lire aussi… Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Pas de nouveaux transferts

Les dirigeants brugeois avaient réglé l’essentiel de leur mercato assez tôt. Il ne faut pas s’attendre à des arrivées de dernière minute au Jan Breydel. "Le mieux, c’est d’aller en Ligue des champions avec ce noyau", a ajouté Madou.

Reste toutefois le cas Joel Ordoñez. Le joueur souhaite partir, mais le club a répété ces derniers jours qu’il ne serait plus vendu, au grand mécontentement de l’intéressé.

Rêver de Barcelone

Interrogé sur ses adversaires de rêve, Madou a répondu sans hésiter. "Donnez-moi Barcelone." Avant de sourire. "Et surtout pas un vol de neuf heures vers Almaty, au Kazakhstan." Nous en saurons plus à partir de 18h ce jeudi.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Rangers FC

Plus de news

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

15:00
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

13:20
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00
"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

11:20
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

11:00
Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

09:00
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

16:30
1
Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

07:40
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00
L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

22:20
Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:35
Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

22:20
Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

22:00
Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

21:40
1
Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

21:20
Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

21:00
Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

20:30
Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

20:00
Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

27/08
Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

19:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 6
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Real Betis Real Betis
Osasuna Osasuna 23/09 Elche CF Elche CF
Atlético Madrid Atlético Madrid 23/09 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 23/09 Girona FC Girona FC
Séville Séville 23/09 Villarreal Villarreal
Levante Levante 23/09 Real Madrid Real Madrid
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 23/09 Valencia CF Valencia CF
Getafe Getafe 23/09 Alaves Alaves
Real Oviedo Real Oviedo 23/09 FC Barcelone FC Barcelone
Real Sociedad Real Sociedad 23/09 Real Mallorca Real Mallorca
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved