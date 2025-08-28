Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Après la démonstration face aux Rangers, le Club de Bruges a validé son billet pour la Ligue des champions. Une soirée réussie pour le CEO Bob Madou, qui est revenu sur cette qualification au micro de Radio 1.

6-0. Un score irréel pour ce dernier tour de qualification à la Ligue des champions. Les Rangers ont été balayés et sont repartis à Glasgow la queue entre les jambes.

Le Club de Bruges disputera la Ligue des champions. Et forcément, le CEO Bob Madou ne cache pas sa satisfaction. "C’était notre objectif depuis la fin mai", a-t-il déclaré dans un entretien à Radio 1.



Pas de nouveaux transferts

Les dirigeants brugeois avaient réglé l’essentiel de leur mercato assez tôt. Il ne faut pas s’attendre à des arrivées de dernière minute au Jan Breydel. "Le mieux, c’est d’aller en Ligue des champions avec ce noyau", a ajouté Madou.

Reste toutefois le cas Joel Ordoñez. Le joueur souhaite partir, mais le club a répété ces derniers jours qu’il ne serait plus vendu, au grand mécontentement de l’intéressé.

Rêver de Barcelone

Interrogé sur ses adversaires de rêve, Madou a répondu sans hésiter. "Donnez-moi Barcelone." Avant de sourire. "Et surtout pas un vol de neuf heures vers Almaty, au Kazakhstan." Nous en saurons plus à partir de 18h ce jeudi.