Une saison galère déjà annoncée pour Charleroi et d'autres clubs de Pro League ? Un ancien Diable Rouge est clair

Cinq journées de Jupiler Pro League se sont déjà jouées - même si certaines équipes n'ont pas encore disputé tous leurs matchs, ayant reporté une rencontre à cause de l'Europe. La question est donc la suivante : jusqu'à quel point peut-on déjà y voir une tendance pour la suite de la saison ?

Le STVV est actuellement leader de la Jupiler Pro League avec 13 points sur 15, devant l’Union SG avec 11 sur 15. Anderlecht et le Club de Bruges peuvent encore atteindre 12 sur 15, tandis qu’Anvers et Malines complètent également le top 6 à ce stade.

En bas de classement, l’OH Louvain (4/15), Westerlo (3/12), Charleroi (3/12) et Dender (2/15) ferment la marche. Reste la question : ces équipes vont-elles rester engluées dans les dernières positions tout au long de la saison ou parviendront-elles à s’en sortir ?

L’analyse de Gert Verheyen n’annonce rien de bon

Selon le consultant Gert Verheyen, la cinquième journée de la phase régulière permet déjà de se faire une idée des équipes qui lutteront pour le maintien en Jupiler Pro League. Une théorie que l’ancien Diable Rouge et entraîneur défend depuis un certain temps.

"Après 30 matchs, on retrouve pratiquement les mêmes équipes aux mêmes places. Les premières journées sont donc un très bon indicateur du classement final", expliquait déjà Gert Verheyen la saison dernière dans Extra Time.

"Et ce, malgré tous les licenciements, transferts et autres tentatives de sauvetage. Bien sûr, il y a parfois des exceptions, ou un club – comme le Cercle de Bruges – qui finit tout de même par s’écrouler complètement", rappelait-il en référence à la saison passée.

Chaque année la même rengaine ?

Si l’on se penche sur le classement après la cinquième journée de la saison régulière précédente, force est de constater que Verheyen n’a pas tout à fait tort. Après cinq matchs, les quatre derniers étaient le KV Courtrai, le KV Malines, le STVV et Beerschot.

Au terme des 30 journées, la situation n’avait guère évolué : le Courtrai et le Beerschot ont été relégués, le STVV restait dans la zone rouge, et seul Malines avait réussi à se sauver parmi ce quatuor. Le Cercle de Bruges avait finalement pris place en barrages de relégation.

Un an plus tôt, l’ancien Diable Rouge avait encore vu juste : lors de la saison 2023-2024, aussi bien l’OH Louvain que Courtrai figuraient déjà dans les quatre derniers après cinq journées… et encore après trente. Trois saisons en arrière, c’étaient Seraing, Zulte Waregem et Eupen qui occupaient ces places aux deux mêmes moments de la saison.

Les top clubs ont, eux, les moyens de réagir

Le constat est récurrent : les clubs en difficulté en début de saison prolongent généralement cette mauvaise dynamique et ne survivent pas à la lutte pour le maintien. Gert Verheyen, qui a analysé les dix dernières saisons, a observé cette tendance encore et encore.

"Attention : la règle ne vaut pas pour les clubs de tête. Ils ont souvent la puissance financière nécessaire pour redresser la barre. On entend souvent dire qu’il reste 25 journées pour renverser la situation. C’est vrai sur le papier, mais la réalité démontre autre chose."

Mauvaise nouvelle pour les actuels mal classés ?

Reste à savoir si l’OH Louvain, Charleroi, Westerlo et Dender disposent de cette puissance financière pour se sauver cette saison. La Louvière et Zulte Waregem, tous deux promus avec seulement 4 points sur 15, devront également se méfier.

Le seul motif d’espoir pour ces équipes du bas de tableau : si la réforme de la compétition est confirmée, au maximum un seul club descendra cette saison, la Jupiler Pro League passant de seize à dix-huit formations.