🎥 Un joueur de l'Union exulte pour une raison bien particulière lors du tirage de la Ligue des Champions

Ross Sykes a laissé éclater sa joie après le tirage de la Ligue des Champions. Il était incontestablement le plus heureux du vestiaire lorsque l'Union a hérité du PSV.

Dès qu’il a été annoncé que l’Union affronterait Newcastle, plusieurs bras se sont levés du côté de l’Union et les regards se sont rapidement tournés vers le défenseur Sykes. Et ce n’est pas un hasard.

"Ross Sykes est devenu fou pour Newcastle. Il en est super fan, hein. Il vient de là-bas. Il était complètement heureux : au top", raconte son coéquipier Fedde Leysen à VRT NWS. En effet, Sykes a bondi de sa chaise et a crié de joie. Et même une fois assis, son explosion n’était pas totalement terminée : "Allez ! Yes !"

Les Unionistes ne sont restés silencieux qu’une seule fois

C’était comme s’il venait lui-même de marquer de la tête le but victorieux en Ligue des Champions. Globalement, l’Union s’est montrée satisfaite de presque tous ses adversaires en phase de groupes. Sept fois, des applaudissements ont retenti. Une seule fois, le silence a été suspect : lorsque le tirage a révélé que l’Union devrait également affronter le PSV Eindhoven.

Tip of the day: keep an eye on Ross when we drew @NUFC. 😅 pic.twitter.com/Rlj1cyr2Un — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 28, 2025

"J’étais le seul à être content", témoigne Leysen. "J’y ai joué pendant quatre ans, donc c’est quand même spécial pour moi." Ses coéquipiers, eux, étaient nettement moins enthousiastes à l’idée de cette affiche. Mais cela n’avait pas vraiment à voir avec le PSV en tant que tel. "Je pense que les autres auraient préféré tomber sur l’Ajax, pour pouvoir prendre notre revanche", explique Leysen.

La saison dernière, l’Union avait en effet été éliminée par l’Ajax en Europa League, malgré une victoire à Amsterdam. Pas de revanche donc, mais affronter le PSV reste tout de même un très bel adversaire néerlandais.