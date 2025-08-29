Anderlecht face à un dilemme : l'avenir de Kasper Dolberg incertain

Anderlecht fait face à un dilemme avec Kasper Dolberg. L'attaquant danois, auteur de 44 buts sous le maillot mauve et blanc, est à la fois le joueur le plus précieux de l'effectif et le seul à disposer d'une véritable valeur de transfert.

Après l’élimination européenne, le RSCA peut difficilement refuser une grosse offre entrante, mais sportivement, son départ serait un coup dur. Le Celtic est passé à l’action avec une proposition de 10,5 millions d’euros plus bonus, mais Anderlecht campe pour l’instant sur une exigence d’au moins 15 millions. L’intérêt est bien réel, mais le doute subsiste du côté bruxellois. L’accord est encore loin d’être trouvé.

Le club doit en effet générer des revenus après la campagne européenne avortée. D’autres ventes potentielles, comme celles de Jan-Carlo Simić, Mario Stroeykens ou Nislon Angulo, sont pour l’instant complètement bloquées. Résultat : Kasper Dolberg devient presque automatiquement la clé pour combler les trous financiers.



Des supporters déjà prêts à exploser ?

Pour les supporters, un départ serait tout simplement inacceptable. Kasper Dolberg n’est pas seulement le chouchou du public, il est aussi l’attaquant censé maintenir Anderlecht tout en haut du championnat. Une vente provoquerait inévitablement la colère sur les réseaux sociaux et dans le stade, surtout alors que la confiance dans la politique sportive est déjà fortement ébranlée par l’élimination européenne.

À Athènes, l’attaquant s’est contenté de qualifier l’élimination de "pilule amère", sans rien dire sur son avenir. Plus tôt cet été, il avait déjà refusé un transfert vers le Moyen-Orient, estimant que ce choix ne lui convenait pas.

Le temps, en tout cas, joue contre Anderlecht. Le marché des transferts en Écosse ferme lundi et la pression monte d’heure en heure sur le directeur sportif Olivier Renard. Doit-il vendre son meilleur buteur pour équilibrer les comptes, ou osera-t-il bloquer le transfert et maintenir le plan sportif ? À Neerpede, une certitude : quel que soit le choix, il pèsera lourd sur toute la saison.