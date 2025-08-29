Deux retours importants mais trois blessés : l'Union ne sera pas au complet contre Anderlecht

Sébastien Pocognoli s'est présenté face à la presse cette après-midi. Il a préfacé le derby bruxellois de dimanche.

72 heures après son élimination européenne, Anderlecht sera une nouvelle fois attendu de pied ferme, cette fois au Parc Duden. Le Sporting a le moral dans les chaussettes après sa défaite à l'AEK, jamais de bon augure avant un derby. Mais vous n'entendrez pas Sébastien Pocognoli dire que son équipe affronte le Sporting au bon moment pour autant.

"Cette élimination ne change rien à notre préparation. Qu'Anderlecht soit sur une trajectoire positive ou non ne change pas grand-chose. Cela reste un derby, et les enjeux restent les mêmes. Cela pourrait être l'occasion pour eux de se relancer. De plus, je ne crois pas aux bons ou aux mauvais moments pour affronter un adversaire. Nous jouons à domicile, devant nos supporters, nous devons donc jouer un bon football avec une bonne dose d'agressivité", explique-t-il, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Pour l'Union, se concentrer sur elle-même revient à faire oublier ce triste match nul à la RAAL : "Nous avons travaillé ce qui n'allait pas. Et nous avons rappelé aux joueurs que l'on attend davantage d'eux individuellement".

Fuseini et David de retour

Poco a également fait le point sur l'infirmerie : malgré sa commotion cérébrale, Promise David est apte pour le derby bruxellois, tout comme Mohammed Fuseini, qui avait pourtant rechuté. L'Union sera par contre privée de Kamiel Van De Perre, Henok Teklab et Sofiane Boufal dimanche.

Les Saint-Gillois veulent conclure le mois d'août en beauté : "Les dix premières semaines de cette saison ont déjà été difficiles : un match par semaine, mais avec cinq entraînements. Nous avons eu pas mal de blessures jusqu'à présent. Mais si nous faisons un bon match dimanche, nous pourrons dire que nous avons bien commencé".