Muzamel Rahmat
Éliminé d'Europe, Anderlecht a-t-il les moyens de dire non ? Un club étranger cible Dolberg
L'élimination européenne pèse lourd sur Anderlecht. Le coup est dur, non seulement sur le plan sportif mais aussi financier.

Kasper Dolberg est dans le viseur du Celtic qui veut renforcer son effectif pour l'Europa League après son élimination en barrage de Ligue des champions. Pour Brendan Rodgers, Dolberg est le candidat idéal pour remplacer Adam Idah en cas de départ.

Les premiers contacts ont eu lieu, mais aucune offre officielle n’a été formulée. Selon Het Nieuwsblad, le Celtic préparerait une proposition d’environ 10 millions d’euros, plus des bonus. Une somme difficile à ignorer maintenant qu’Anderlecht doit se passer des revenus liés aux compétitions européennes.

Une perte sportive importante

Avec quatre buts en Coupe d’Europe et un en championnat cette saison, Dolberg reste un joueur clé. Il totalise 44 buts et 7 passes décisives sous le maillot mauve. Il est lié au club jusqu’en 2027, mais la pression devient de plus en plus forte.

La situation fait penser au transfert de son compatriote Kasper Schmeichel, parti au Celtic il y a un an. Pour Dolberg, le même scénario pourrait se reproduire si les négociations s’accélèrent dans les prochains jours.

Le mercato écossais ferme lundi à minuit : la décision doit tomber rapidement. À Anderlecht, on sait que les prochains jours seront décisifs pour savoir si Dolberg reste… ou part.

Conference League
Anderlecht
AEK Athènes
Kasper Dolberg

