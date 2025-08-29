Olivier Deschacht démonte totalement le mercato d'Olivier Renard : "Llansana et Saliba sont de mauvais transferts"

Olivier Deschacht démonte totalement le mercato d'Olivier Renard : "Llansana et Saliba sont de mauvais transferts"

Après la lourde désillusion face à l'AEK Athènes en barrages de la Conference League, Olivier Deschacht, icône d'Anderlecht et désormais consultant, n'a pas mâché ses mots sur la politique sportive du club. Pour lui, le véritable problème se situe dans la construction de l'effectif.

"Anderlecht n’a tout simplement pas d’axe, c’est un constat dur", pointe-t-il sur Sporza. Le consultant n’a pas ménagé ses critiques après la défaite 2-0 en Grèce. "C’est tout simplement un manque de qualité. De Cat n’a pas d’expérience, il n’y peut rien. Llansana me déçoit depuis des semaines."

"Et Kana… avec tout le respect, mais c’est un milieu défensif qui avait déjà du mal à Courtrai et qui doit maintenant tenir la baraque en défense centrale."

Sur les buts encaissés aussi, Deschacht a pointé un manque d’expérience et d’organisation : "On met le premier but sur le dos d’Angulo, mais lui est là pour créer des actions. De Cat et Llansana n’ont pas eu le réflexe de se replacer au cas où il perdrait le ballon. C’est une question de métier et d’expérience. Douloureux à constater."

L’ancien défenseur met également le doigt sur la plaie concernant la politique de transferts du directeur sportif Olivier Renard. "Ils ont recruté, mais avec Saliba et Llansana, ils ont fait de mauvais transferts."

"Ils étaient censés renforcer le compartiment défensif, mais ils sont simplement là, sans plus. Ils offrent peu de confort balle au pied et se cachent parfois dans les situations difficiles. Saliba a joué deux matchs et c’était catastrophique," conclut-il. 

