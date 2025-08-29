Séisme en Turquie : Mourinho et Solskjaer virés coup sur coup

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Séisme en Turquie : Mourinho et Solskjaer virés coup sur coup


Après leurs échecs européens, Fenerbahçe et Besiktas ont tranché. Mourinho et Solskjaer, deux anciens entraîneurs de Manchester United, quittent Istanbul au même moment.

La Turquie tremble après une semaine mouvementée sur ses bancs de touche. Deux clubs historiques ont pris des décisions radicales, confirmant la pression qui pèse sur les entraîneurs.

Fenerbahçe a vécu une désillusion en Europe. Battu par le Benfica de Franjo Ivanovic, le club a vu s’éteindre son rêve de Ligue des champions. Un revers qui a conduit la direction à licencier le Portugais.

José Mourinho, arrivé en juillet 2024, n’aura pas résisté. L’entraîneur portugais, accueilli en héros l’été dernier, a payé cher une saison faite de polémiques, de suspensions et d’échecs. Son aventure turque s’arrête.

Dans la foulée, c’est Besiktas qui a tranché. Huit mois seulement après son arrivée, Ole Gunnar Solskjaer a été remercié. L’élimination en Conference League contre Lausanne a été la goutte de trop pour les dirigeants.

En l’espace de deux jours, la Turquie a vu deux anciens entraîneurs de Manchester United être licenciés. Pour Mourinho, des rumeurs l’annonçaient à la tête du Portugal pour le Mondial 2026.



