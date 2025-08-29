Thorgan Hazard défend Besnik Hasi mais reconnaît : "Nous n'y étions pas du tout"

Anderlecht a vécu une soirée cauchemardesque à Athènes. Le rêve européen des Mauves s'est brisé après une élimination douloureuse face à l'AEK.

Sur le terrain, le match a mal tourné dès la première minute. "C’est une énorme déception pour tout le monde, des joueurs au staff en passant par les supporters", a soupiré Thorgan Hazard après la rencontre dans Het Nieuwsblad.

"Sur base du match, leur qualification est méritée. Mais la différence de niveau entre l’aller et ce soir est difficile à comprendre. Surtout dans la manière dont nous avons abordé ce match. Nous n’y étions pas du tout."



Les circonstances n’ont rien arrangé. Dans un stade en ébullition, Anderlecht a essayé de résister, mais s’est trop facilement laissé repousser. "Je ne pense pas qu’on ait commencé le match avec de la peur", a expliqué Hazard. "Le coach nous avait préparés à l’ambiance. On a fait exactement le contraire de ce qu’il fallait. On les a trop laissés jouer et on ne les a pas mis sous pression."

Regarder le Club de Bruges depuis le canapé

Cette fois, le danger n’est quasiment jamais venu. "On n’a tout simplement pas su se créer d’occasions", a reconnu Hazard. "Et c’est douloureux, parce qu’en qualité on n’avait pas à être inférieurs à eux. On l’a vu au match aller."

L’élimination est d’autant plus amère que les rivaux, le Club de Bruges et l’Union, ont pu assister au tirage de la Ligue des champions. "Évidemment que c’est douloureux", a concédé Hazard. "Nous, on doit regarder ça depuis notre canapé. Mais on n’a pas le temps de s’apitoyer. Il faut se concentrer sur les deux objectifs qui nous restent."

Dimanche se joue le derby bruxellois contre l’Union. "Il faut vite digérer ce faux pas", a conclu Hazard. "Rester soudés comme groupe et réagir. En championnat, ça n’a pas trop mal marché jusqu’ici, et il faut continuer là-dessus. Dimanche est l’occasion parfaite de montrer qu’on peut revenir plus forts."