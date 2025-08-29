Un déblocage en vue à Anderlecht ? Mario Stroeykens ciblé par un grand club allemand

Anderlecht est face à l'urgence. Alors que les marchés des grands championnats fermeront lundi, le club bruxellois doit absolument vendre. L'élimination européenne a privé les Mauves d'une manne financière essentielle, plaçant la direction et le directeur sportif Olivier Renard sous forte pression.

Mario Stroeykens figure tout en haut de la liste. L’attaquant de 20 ans n’a plus qu’un an de contrat et risque de partir libre l’été prochain. Une vente dans les prochains jours n’est donc pas seulement souhaitable, mais presque indispensable pour éviter une perte sèche.

Selon des sources allemandes, le RB Leipzig suit son nom depuis un certain temps déjà. Le club de Bundesliga, qui a vendu cette semaine Xavi Simons à Tottenham pour 60 millions d’euros, est à la recherche d’un ou plusieurs renforts offensifs.



Lire aussi… Fin de parcours pour Anderlecht : la presse grecque n'épargne pas les Mauves

Pour l’instant, Leipzig n’a pas encore pris de contact direct avec Anderlecht

L’intérêt de Leipzig remonte déjà à juillet, mais Stroeykens a connu un mois difficile depuis lors. Il a perdu sa place de titulaire et n’a été aligné qu’une seule fois en août, lors du déplacement contre le Sheriff Tiraspol. L’entraîneur Besnik Hasi semble pour l’instant opter pour d’autres choix, ce qui rend un départ du produit du centre de formation d’autant plus logique.

Pour Anderlecht, l’équation financière est claire. Sans revenus européens et après avoir dépensé plus de 18 millions d’euros durant l’été, le club doit impérativement engranger des rentrées. Stroeykens est, avec Kasper Dolberg, l’un des rares joueurs disposant encore d’une valeur marchande réelle.

Tout dépendra donc des prochains jours. Si Leipzig ou un autre club ne passe pas rapidement à l’action, Anderlecht risque de laisser passer sa chance. Et ce ne serait pas seulement un coup dur financier, mais aussi une nouvelle humiliation pour la politique sportive du club.