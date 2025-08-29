Voici les adversaires du KRC Genk en Europa League

Voici les adversaires du KRC Genk en Europa League
Photo: © photonews

Le KRC Genk connaît désormais ses adversaires pour la phase de ligue de l'Europa League. Les Limbourgeois ont hérité vendredi midi de quelques grosses cylindrées, mais aussi de rencontres à leur portée. Un programme qui s'annonce à la fois relevé et passionnant pour l'équipe de Thorsten Fink.

Dès le chapeau 1, Genk a hérité d’un gros morceau avec les Rangers. Le club écossais accueillera les Limbourgeois à Glasgow, où l’ambiance est traditionnellement impressionnante. Le Real Betis est également sorti du premier chapeau et se déplacera en Belgique plus tard cet automne.

Du chapeau 2 sont sortis Braga et le Ferencváros. Genk devra se rendre au Portugal pour affronter Braga, tandis que le Ferencváros viendra à la Cegeka Arena. Deux équipes aguerries sur la scène européenne, ce qui ne facilitera pas la tâche des Limbourgeois.

Chapeau 3 : Genk affrontera Bâle à domicile, une belle chance de prendre des points devant son public. Le déplacement au Danemark face à Midtjylland s’annonce plus délicat. Les deux formations ont la réputation d’être solides et difficiles à manœuvrer.

Enfin, le chapeau 4 a offert Malmö et Utrecht comme derniers adversaires. Malmö se rendra en Limbourg, alors que Genk devra aller défier le FC Utrecht aux Pays-Bas. Sur le papier, ces rencontres semblent abordables, mais toute forme de relâchement pourrait être fatale.

Aperçu des adversaires :

Chapeau 1 : Rangers (extérieur), Real Betis (domicile)

Chapeau 2 : Braga (extérieur), Ferencváros (domicile)

Chapeau 3 : Bâle (domicile), Midtjylland (extérieur)

Chapeau 4 : Malmö (domicile), Utrecht (extérieur)

Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Lech Poznan

Europa League

 Play-offs (R)
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-4 Brann Brann
KuPS KuPS 0-2 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 0-2 Malmö Malmö
Samsunspor Samsunspor 0-0 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Ludogorets Ludogorets 4-1* ?kendija 79 ?kendija 79
PAOK PAOK 5-0 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 3-2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 1-2 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 0-0 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 3-0 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 5-1 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
