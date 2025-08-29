Voici les adversaires du KRC Genk en Europa League

Le KRC Genk connaît désormais ses adversaires pour la phase de ligue de l'Europa League. Les Limbourgeois ont hérité vendredi midi de quelques grosses cylindrées, mais aussi de rencontres à leur portée. Un programme qui s'annonce à la fois relevé et passionnant pour l'équipe de Thorsten Fink.

Dès le chapeau 1, Genk a hérité d’un gros morceau avec les Rangers. Le club écossais accueillera les Limbourgeois à Glasgow, où l’ambiance est traditionnellement impressionnante. Le Real Betis est également sorti du premier chapeau et se déplacera en Belgique plus tard cet automne.

Du chapeau 2 sont sortis Braga et le Ferencváros. Genk devra se rendre au Portugal pour affronter Braga, tandis que le Ferencváros viendra à la Cegeka Arena. Deux équipes aguerries sur la scène européenne, ce qui ne facilitera pas la tâche des Limbourgeois.



Chapeau 3 : Genk affrontera Bâle à domicile, une belle chance de prendre des points devant son public. Le déplacement au Danemark face à Midtjylland s’annonce plus délicat. Les deux formations ont la réputation d’être solides et difficiles à manœuvrer.

Enfin, le chapeau 4 a offert Malmö et Utrecht comme derniers adversaires. Malmö se rendra en Limbourg, alors que Genk devra aller défier le FC Utrecht aux Pays-Bas. Sur le papier, ces rencontres semblent abordables, mais toute forme de relâchement pourrait être fatale.

Aperçu des adversaires :

Chapeau 1 : Rangers (extérieur), Real Betis (domicile)

Chapeau 2 : Braga (extérieur), Ferencváros (domicile)

Chapeau 3 : Bâle (domicile), Midtjylland (extérieur)

Chapeau 4 : Malmö (domicile), Utrecht (extérieur)