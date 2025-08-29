William Balikwisha bientôt lancé dans un nouveau défi à l'étranger ?

William Balikwisha bientôt lancé dans un nouveau défi à l'étranger ?
Photo: © photonews
William Balikwisha semble se tourner vers un départ de la Belgique. Le joueur belgo-congolais pourrait s'envoler pour Israël.

Le frère de Michel-Ange Balikwisha, William Balikwisha, pourrait connaître une nouvelle aventure cet été. Alors que Michel-Ange Balikwisha a été officialisé comme nouveau joueur du Celtic ce jeudi, son frère cadet pourrait bientôt rejoindre le Maccabi Tel Aviv.

Le club israélien a un vif intérêt pour le Belgo-Congolais de 26 ans. L'expert mercato Sacha Tavolieri révèle que l'OH Louvain espère conclure le transfert du joueur vers la formation étrangère dans les prochaines 24 heures.

Cette saison, le milieu offensif louvaniste a été titulaire à deux reprises en Pro League après cinq matchs. Depuis la défaite 5-0 des hommes de David Hubert contre l'Union Saint-Gilloise, il a perdu sa place dans le onze de base.

Le weekend dernier, il n'est même pas entré en jeu contre le FCV Dender DH. En plus de cela, son équipe a décroché sa première victoire de la saison sur le score de 0-1.

Avant sa signature à Louvain en juillet 2024, il appartenait au Standard de Liège (2018-2024). Là-bas, il a connu un prêt au Cercle de Bruges (2019) et au MVV Maastricht (2020). Au total, il a pris part à 77 rencontres avec les Liégeois. En plus d'avoir été formé en bord de Meuse, il est également passé par le centre de formation d’Anderlecht dans un premier temps.

