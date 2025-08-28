OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger

OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger
Photo: © photonews

Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp et s'engage avec le Celtic Glasgow. Le transfert a été officialisé ce jeudi soir.

Michel-Ange Balikwisha ne figurait pas dans la sélection pour le match à domicile contre Malines. Cela laissait déjà présager un transfert imminent.

Dans les jours qui ont suivi, le Celtic Glasgow s’est révélé être le club le plus concret. C'est désormais officiel : Michel-Ange Balikwisha quitte l’Antwerp après quatre années passées au club.

"Balikwisha a disputé 145 matchs sous nos couleurs et inscrit 30 buts. Parmi ceux-ci, certains ont été très importants, comme le 1-2 il y a deux ans à Athènes contre l’AEK, qui a ouvert la porte vers la Ligue des Champions. Balikwisha fait aussi partie des joueurs qui ont contribué à réaliser le doublé", a communiqué l’Antwerp pour saluer son joueur.

Ses statistiques en buts et assists auraient pu être plus élevées, mais Balikwisha a tout de même joué un rôle important à l’Antwerp. Il notamment inscrit un but en finale de Coupe de Belgique.

C’est la première fois que le joueur belgo-congolais s’envole vers un club à l’étranger. Avant l’Antwerp, il avait évolué au Standard de Liège de 2020 à 2021. Il avait été formé en bord de Meuse, mais aussi à Anderlecht.

