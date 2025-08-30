"J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes" : le seul et mauvais souvenir de Nicky Hayen avec le football kazakh

"J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes" : le seul et mauvais souvenir de Nicky Hayen avec le football kazakh
Photo: © photonews

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a réservé au Club de Bruges un déplacement au Kairat Almaty, à l'extrême est du Kazakhstan, en plein mois de janvier. Un déplacement qui s'annonce déjà difficile pour les Blauw & Zwart.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a réservé de belles affiches au Club de Bruges. Après la réception de l'AS Monaco et un déplacement à l'Atalanta, les Blauw & Zwart enchaîneront avec un voyage à l'Allianz Arena pour affronter le Bayern de Vincent Kompany, avant de recevoir le Barça au Jan Breydelstadion.

"C'est un tirage très relevé et passionnant face à des clubs que nous n'avons pas souvent affrontés", a déclaré Nicky Hayen au Het Laatste Nieuws après le tirage au sort. "C'est une expérience formidable pour les supporters et les joueurs. Nous devons rester humbles et aborder match après match."

Les matchs contre Barcelone et Arsenal étaient en tête de nos priorités"

"Bien sûr, on aborde chaque match avec l'objectif de gagner. Les performances de la saison dernière devraient nous donner confiance, mais il nous faudra travailler très dur pour y parvenir. Les matchs à domicile contre Barcelone et Arsenal étaient en tête de nos priorités", admet Nicky Hayen, qui se réjouit donc globalement de ce tirage.

L'UEFA a également réservé au Club de Bruges des retrouvailles avec deux clubs récemment affrontés… et battus par les Blauw & Zwart : le Sporting CP et l'Atalanta. "Chaque saison est différente. Cette fois, nous défierons le Sporting à l'extérieur, ce qui sera très différent de notre rencontre à domicile", prévient-il.

Nicky Hayen n'a pas une bonne expérience du football kazakh

Ce tirage au sort réserve tout de même une mauvaise nouvelle majeure : un déplacement à l'est du Kazakhstan, au Kairat Almaty, à 300 kilomètres de la Chine, au mois de janvier. Les températures risquent de largement plonger dans le négatif, et la rencontre se jouera très tôt, dès 16h30 en Belgique. "Il faudra absolument gagner et ne pas sous-estimer ce déplacement de plusieurs milliers de kilomètres. On doit prendre des points partout. La saison dernière, personne ne nous voyait gagner à l'Atalanta."

Dans sa carrière de joueur, Nicky Hayen a connu une seule expérience avec le football kazakh : une rencontre Intertoto avec Saint-Trond lors de la saison 2003-2004, contre le Tobol Kostanay. Titulaire en défense centrale lors du match aller en Belgique, pour sa première rencontre européenne, il n'a pas vécu une très bonne expérience. "J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes, j'ai été exclu", rigole-t-il aujourd'hui.

Nicky Hayen était donc absent pour le match retour et le déplacement dans la ville de Kostanay, située au nord du pays, près de la frontière russe. Cette fois, tout à l'est, à plus de 6 000 kilomètres et près de 10 heures d'avion, il se rendra avec ses joueurs pour arracher trois points importants en Ligue des Champions.

