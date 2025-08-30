Kasper Dolberg au Celtic ? Deux obstacles freinent le transfert

Le grand club écossais du Celtic a jeté son dévolu sur Kasper Dolberg, mais les négociations avec le RSC Anderlecht s'avèrent compliquées. Deux problèmes majeurs freinent le transfert.

Le Celtic a déjà formulé une première offre officielle pour Kasper Dolberg. Celle-ci reste toutefois bien en dessous des attentes d’Anderlecht, qui espère un montant d’au moins 10,5 millions d’euros, plus des bonus liés aux performances, soit environ 13 millions d’euros.

C’est ce qu’indique Het Laatste Nieuws. Le champion d’Écosse semble conscient de la nécessité de revoir son offre à la hausse, puisque des sources internes affirment que le Celtic pourrait monter jusqu’à 12 à 13 millions d’euros.



Bien que cette première proposition puisse être considérée comme un simple coup d’essai, elle est jugée insuffisante par Anderlecht pour réellement lancer les négociations. Le club ne veut pas brader la valeur de Dolberg, qui occupe encore une place importante dans les plans sportifs.

Une proposition salariale qui pose problème

Outre l’indemnité de transfert, l’offre salariale constitue également un obstacle. La presse danoise évoque un contrat de quatre ans, mais le salaire proposé par le Celtic ne serait pas jugé proportionnel à la valeur marchande et à l’expérience de Dolberg.

Sans amélioration de cette offre, il y a peu de chances que le joueur signe à Glasgow. D’autres clubs s’intéressent également à Dolberg, mais ces pistes ne semblent pas, pour l’instant, assez concrètes.

Tant Anderlecht que le joueur estiment ces alternatives moins attrayantes, tant sur le plan sportif que financier. Le Celtic demeure donc la destination la plus probable, à condition de répondre aux exigences fixées.