L'Union avait encore senti le coup, mais l'a loupé : pisté par la RUSG il y a un an, il est transféré pour 85 millions !

Il y a un peu plus d'un an, Bild, média de référence en Allemagne, annonçait un intérêt de l'Union Saint-Gilloise pour Nick Woltemade, alors en fin de contrat et resté muet en 19 apparitions. Il vient d'être transféré pour 85 millions d'euros.

Depuis sa remontée en Jupiler Pro League il y a quatre ans, l'Union impressionne dans son recrutement. Les recruteurs unionistes sentent souvent le bon coup, attirant des profils, souvent offensifs, insoupçonnés et revendus à prix d'or après une ou deux très bonnes saisons.

Les exemples sont nombreux, et l'un d'eux aurait pu se nommer Nick Woltemade. Il y a un peu plus d'un an, en mars 2024, Bild, journal sportif de référence en Allemagne, annonçait un intérêt de l'Union pour l'attaquant allemand alors âgé de 22 ans.

Son profil avait alors fait réagir : il arrivait en fin de contrat au Werder Brême et réalisait une saison à 0 but et 0 passe décisive en 19 apparitions. Mais l'Union avait, encore une fois, senti le bon coup sans toutefois le concrétiser.

Anciennement pisté par l'Union, il est vendu 85 millions

Alors que Midtjylland s'était aussi intéressé à lui, il a rebondi librement à Stuttgart en fin de contrat. Sur le banc en début de saison, il a progressivement gagné sa place et a inscrit douze buts et délivré deux passes décisives en 1 620 minutes, réparties sur 28 rencontres. Souvent utilisé en second attaquant, presque dans un rôle de numéro 10, il a marqué toutes les 135 minutes en Bundesliga.

Une saison folle qui a directement attiré les regards. Plusieurs clubs s'y sont intéressés, et c'est Newcastle qui a déboursé le montant considérable de 85 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il n'aurait évidemment pas coûté autant en ayant évolué en Pro League, mais l'Union est tout de même probablement passée à côté d'une belle petite somme.