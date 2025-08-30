Officiel : Trey Ogunsuyi, grand talent belge, prêté par Sunderland pour lancer sa carrière professionnelle

Auteur d'un triplé avec les U21 de Sunderland contre Tottenham il y a dix jours, le jeune attaquant belge Trey Ogunsuyi quitte les Black Cats en prêt pour Falkirk, en Ecosse.

International belge U19, Trey Ogunsuyi est arrivé dès l'âge de 10 ans à Sunderland. L’avant-centre a fait toutes ses classes en Angleterre, de la formation jusqu’à l’équipe U21, qu’il a rejoint la saison dernière alors qu’il n’était même pas encore majeur.

Auteur de dix buts en 25 apparitions avec les U18, Trey Samuel-Ogunsuyi en a inscrit neuf en 17 rencontres avec les U21 la saison dernière. À l’époque, le championnat comptait 26 équipes, contre 29 cette saison, incluant plusieurs équipes U21 de clubs évoluant en Championship. Il se confrontait donc déjà aux meilleures équipes U21 du pays.

Trey Ogunsuyi prêté à Falkirk

Cette saison, il a repris sur le même rythme, avec un triplé inscrit contre les U21 de Tottenham, malgré la défaite. Trey Ogunsuyi est prêt à découvrir le football professionnel chez les adultes, mais pas encore en Premier League. Découvrir, même s'il était monté neuf minutes lors d'un match de FA Cup de Sunderland la saison dernière, sa première et seule apparition chez les professionnels.

Une solution en prêt a été trouvée, et le club écossais de Falkirk a annoncé la signature de l'attaquant de 18 ans, mesurant déjà 1,90 m, jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat.

Chez le promu de deuxième division écossaise, qui a remporté un point lors de ses deux premiers matchs de championnat, Trey Ogunsuyi pourra se mesurer à un autre monde et pourrait déjà affronter des pointures de niveau européen, comme le Celtic et les Rangers. Il rejoint Elton Kabangu, Arne Engels, Nicolas Raskin et Michel-Ange Balikwisha dans le championnat écossais.