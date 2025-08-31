"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

Photo: © photonews

À l'approche de la Ligue des champions, l'Union reste fidèle à sa vision. Son CEO Philippe Bormans prône le réalisme sans renoncer à l'ambition.

L’effectif est volontairement restreint. Aucun renfort n’est attendu, sauf en cas d’opportunité de dernière minute. "Nous ne voulons pas d'un effectif trop important. Chaque joueur mérite du temps de jeu et l'attention du staff", explique Philippe Bormans à La DH. "À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs dans le groupe."

Alors que des concurrents comme Anderlecht travaillent avec un noyau surchargé, l'Union a fait le choix de miser sur la cohésion et l’équilibre. "Notre équipe est bien équilibrée pour lutter sur trois fronts."

Côté départs, peu de mouvements sont attendus. Seul Lazare Amani doit trouver une porte de sortie. "Nous cherchons une solution pour lui. Si tout se déroule comme prévu, il sera le seul à partir", confirme Bormans.

Une approche assumée

Pour le club, l’Europe est surtout une occasion de grandir. "La Ligue des Champions est le plus haut niveau. Nous voulons gagner chaque match", souligne le CEO.

Malgré la pression des trois compétitions, l’Union reste sereine et fidèle à son plan. "On ne doit jamais dire jamais dans le football", conclut Bormans. "Mais nous sommes convaincus que c’est la bonne approche pour rester performants sur la durée."

Anderlecht
Union SG

