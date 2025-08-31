🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Real Oviedo a gagné pour la première fois depuis son retour en Liga, et peut remercier Leander Dendoncker. Le Belge a marqué le seul but du match contre la Real Sociedad, avant de répondre aux questions... en espagnol !

Est-il possible d'apprendre et de maîtriser une langue en deux semaines ? Probablement pas, même si l'espagnol est assez accessible pour quelqu'un parlant couramment le français (c'est le cas de Dendoncker). Autant dire que Leander Dendoncker a impressionné quand, à l'interview d'après-match à la suite de son but, il a donné des réponse dans un espagnol parfait.

"C'était très important de gagner ici et nous l'avons fait. Nous avons travaillé très dur pour cette victoire et je crois que nous sommes tous très contents d'avoir pris les trois points devant notre public", entame Dendoncker, dans une série de clichés qu'on lui pardonne plus volontiers dans une autre langue que la sienne.

Lire aussi… 🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

"Je suis très fier de marquer le premier but d'Oviedo en Liga cette saison et d'entrer dans l'histoire du club. J'ai toujours rêvé depuis tout petit de jouer en Liga. Marquer un but contre la Real Sociedad me rend très fier mais je le suis encore plus de cette victoire et des trois points", conclut Dendoncker avec un sourire bien plus large que celui qu'on lui voyait à Anderlecht.

"Il parle mieux espagnol que certaines personnes de Gijon", plaisantent quelques supporters du Real Oviedo en commentaires sous la vidéo, en référence à la rivalité ancestrale opposant les deux clubs des Asturies.

Reconnu depuis son jeune âge comme un élève modèle et un joueur très intelligent sur et en-dehors des terrains, nul doute que Leander Dendoncker a appris l'espagnol bien avant de signer à Oviedo cet été. Après tout, comme il le dit lui-même, jouer en Liga était son rêve. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Leander Dendoncker

Plus de news

L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

14:00
"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Amuzu - Lammens - Lukaku

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Amuzu - Lammens - Lukaku

14:00
Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois

Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois

10:45
La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

13:00
Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

12:20
"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

10:00
🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

12:40
Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

11:30
Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

12:00
🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

21:20
"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

11:00
"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

08:00
Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

10:30
Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

09:30
L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

06:20
Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

09:00
Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

07:00
Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

08:23
Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

08:45
Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès

Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès

07:20
Le chouchou de Genk est de retour : la Pro League est prévenue

Le chouchou de Genk est de retour : la Pro League est prévenue

07:40
"Une occasion en or pour lui de reprendre confiance" : l'absence de Lukaku avec la Belgique redistribue les cartes

"Une occasion en or pour lui de reprendre confiance" : l'absence de Lukaku avec la Belgique redistribue les cartes

21:00
Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

06:00
🎥 "On sait comment joue le Patro" : Gaëtan Englebert le regrette, mais Liège est tombé dans le piège de Stijn Stijnen Interview

🎥 "On sait comment joue le Patro" : Gaëtan Englebert le regrette, mais Liège est tombé dans le piège de Stijn Stijnen

06:40
Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

23:45
2
Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

19:00
2
"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote" Réaction

"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote"

22:40
Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

22:39
Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

23:00
Challenger Pro League : Seraing brise sa série noire, coup d'arrêt pour le RSCA Futures

Challenger Pro League : Seraing brise sa série noire, coup d'arrêt pour le RSCA Futures

23:20
À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

21:56
Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

22:20
Marc Wilmots n'a pas fini son travail : à quoi s'attendre de la fin du mercato du Standard ?

Marc Wilmots n'a pas fini son travail : à quoi s'attendre de la fin du mercato du Standard ?

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda

20:40
Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 0-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved