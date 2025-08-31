🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

Le Real Oviedo a gagné pour la première fois depuis son retour en Liga, et peut remercier Leander Dendoncker. Le Belge a marqué le seul but du match contre la Real Sociedad, avant de répondre aux questions... en espagnol !

Est-il possible d'apprendre et de maîtriser une langue en deux semaines ? Probablement pas, même si l'espagnol est assez accessible pour quelqu'un parlant couramment le français (c'est le cas de Dendoncker). Autant dire que Leander Dendoncker a impressionné quand, à l'interview d'après-match à la suite de son but, il a donné des réponse dans un espagnol parfait.

"C'était très important de gagner ici et nous l'avons fait. Nous avons travaillé très dur pour cette victoire et je crois que nous sommes tous très contents d'avoir pris les trois points devant notre public", entame Dendoncker, dans une série de clichés qu'on lui pardonne plus volontiers dans une autre langue que la sienne.



Lire aussi… 🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

"Je suis très fier de marquer le premier but d'Oviedo en Liga cette saison et d'entrer dans l'histoire du club. J'ai toujours rêvé depuis tout petit de jouer en Liga. Marquer un but contre la Real Sociedad me rend très fier mais je le suis encore plus de cette victoire et des trois points", conclut Dendoncker avec un sourire bien plus large que celui qu'on lui voyait à Anderlecht.

"Il parle mieux espagnol que certaines personnes de Gijon", plaisantent quelques supporters du Real Oviedo en commentaires sous la vidéo, en référence à la rivalité ancestrale opposant les deux clubs des Asturies.

Reconnu depuis son jeune âge comme un élève modèle et un joueur très intelligent sur et en-dehors des terrains, nul doute que Leander Dendoncker a appris l'espagnol bien avant de signer à Oviedo cet été. Après tout, comme il le dit lui-même, jouer en Liga était son rêve.