Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

Photo: © photonews

Après un intérêt antérieur du Celtic, le Borussia Mönchengladbach s'est maintenant également manifesté pour Kasper Dolberg. L'attaquant d'Anderlecht est suivi de près par les deux clubs, et les prochaines 24 heures doivent donner des réponses.

Le Celtic Glasgow se cherche un attaquant depuis longtemps, et a jeté son dévolu sur Kasper Dolberg. Mais le Danois ne veut pas nécessairement quitter le Sporting d'Anderlecht, et deux offres ont déjà été rejetées en provenance d'Ecosse.

Selon l'expert en transferts Rudy Galetti, les négociations se poursuivent cependant, le Celtic étant actuellement le plus déterminé des prétendants... mais pas le seul. En effet, le Borussia Mönchengladbach s'est également joint à la course pour Dolberg, selon lui. 

Le club allemand de Bundesliga aurait également montré un intérêt sérieux et concret. Reste à voir si le joueur serait plus intéressé par cette option que par la D1 écossaise. 

L'arrivée d'un deuxième prétendant met la pression sur Anderlecht, qui est maintenant en discussion avec plusieurs parties. On ignore si le Borussia Mönchengladbach a soumis une offre formelle.

En cas de départ de Dolberg, Anderlecht devra probablement rapidement trouver une solution pour renforcer son secteur offensif. Luis Vazquez ne semble en effet pas prêt à occuper un rôle de titulaire, Goto a été prêté et Bertaccini est blessé pour de longues semaines. 

