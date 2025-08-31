Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

Le premier match d'Aurélien Scheidler avec Charleroi aura été assez mitigé. Le nouvel attaquant des Zèbres a la lourde tâche de faire oublier Stulic, mais a-t-il le profil pour ?

Aurélien Scheidler (27 ans) s'est beaucoup battu ce samedi contre ses anciens coéquipiers du FCV Dender, mais bien souvent en vain. Est-ce que parce les rugueux défenseurs flandriens le connaissent par coeur ? Toujours est-il que le nouvel attaquant carolo n'a pas eu voix au chapitre jusqu'à sa sortie à la 85e minute.

Antoine Colassin, qui a grosso modo repris son rôle, s'est troué d'une autre façon - il a raté ses deux grosses occasions - mais le fait est que l'ancien du Beerschot, qui n'est pourtant pas un titulaire en puissance cette saison, s'est montré plus dangereux en 10 minutes que Scheidler en 85. Inquiétant ?



"Nous jouons dans un style totalement différent de celui de Dender et Aurélien a dû s'adapter très rapidement", relativise Rik De Mil au sujet de son nouveau buteur. "Je vois ses qualités à l'entraînement, il bosse énormément. Le reste va venir. C'est normal qu'il doive encore se chercher un peu sur le terrain". Surtout, Aurélien Scheidler, à peine arrivé, endosse déjà un autre rôle.

Scheidler peut-il inscrire 15 buts sur une saison ?

"Il a directement amené du leadership dans le vestiaire, il parle énormément avec les jeunes, j'apprécie cela", pointe De Mil. C'est en effet nécessaire dans un groupe qui a perdu des cadres comme Zorgane et Heymans cet été.

Mais durant sa déjà longue carrière, Scheidler n'a que rarement passé le palier des 10 buts sur une saison : 9 la saison passée avec Dender, 12 en 2021-2022 avec Dijon en Ligue 2. Rien n'indique qu'à 27 ans, il puisse subitement devenir le serial buteur dont Charleroi a besoin suite au départ de Nikola Stulic.

"Avec la saison que Stulic a fait, c'est normal que j'aie beaucoup de pression sur les épaules. Mais c'était mon premier match, il faut que je prenne le temps de connaître mes partenaires. On discute beaucoup dans le vestiaire, je ne me fais aucun souci", assure Scheidler après la rencontre.

"Je peux m'adapter à toutes les situations. Mais c'est vrai que je préfère avoir quelqu'un proche de moi pour combiner", reconnaît ensuite le néo-Zèbre quand on lui demande quel est son véritable "profil" d'attaquant. "Je l'ai d'ailleurs demandé à Parfait Guiagon, histoire de pouvoir jouer en remises et combinaisons avec lui. J'ai hâte de mon premier but".