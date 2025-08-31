L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

Francis Amuzu a signé au Gremio Porto Alegre il y a six mois à la surprise générale. Une expérience qui ne se passe pas comme prévu pour l'ailier formé à Neerpede.

En février dernier, Francis Amuzu surprenait tout le monde en signant au Gremio Porto Alegre contre 1,2 million d'euros. Une sortie par la petite porte pour l'ailier d'Anderlecht, qui a longtemps attendu un défi à l'étranger et était cité sur le départ chaque été.

Et en 6 mois, Amuzu ne s'est pas imposé au Brésil. Son adaptation sur le terrain a été compliquée par les pépins physiques qui ont souvent émaillé sa carrière, et hors des terrains, "Ciske" peinait à se sentir à la maison. Ne parlant pas le portugais, il était pris pour sa cible par la presse brésilienne qui répandait même de fausses rumeurs d'ébriété.



Toujours est-il que cet été, Francis Amuzu veut partir. Récemment, la presse brésilienne faisait état d'un intérêt... du RSCA concernant un retour, mais au vu du secteur offensif surchargé des Mauves, l'hypothèse ne se tenait pas vraiment.

Sacha Tavolieri confirme ce dimanche qu'Amuzu souhaiterait revenir en Belgique. Il se serait proposé au Sporting, mais Olivier Renard a d'autres priorités en cette fin de mercato - à savoir : vendre, et de toute urgence.

C'est donc... l'Union Saint-Gilloise qui se serait manifestée auprès de l'ancien ket de Neerpede. Une destination qui ne tenterait pas Amuzu : il ne souhaiterait pas signer en faveur d'un rival d'Anderlecht, son club de coeur. Des discussions existent néanmoins...