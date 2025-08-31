Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges
Photo: © photonews
L'Eintracht Francfort tente dans les derniers jours du mercato de recruter Raphael Onyedika, mais le transfert s'annonce "très difficile".
Raphael Onyedika est sous contrat avec le Club de Bruges jusqu’en 2027 et fait partie des joueurs importants du système de l’entraîneur Nicky Hayen. C’est pour cette raison que le club ne veut pas le vendre.
La situation fait penser au cas de Joël Ordonez. Le Club avait résisté malgré l’insistance d’un club étranger. Bruges est solide financièrement et n’a pas besoin de vendre.
Le Club veut garder son effectif
L’affaire pourrait évoluer si Onyedika décide de forcer son départ. Le Club veut éviter ce scénario, surtout avec tous les matchs à venir.
L'Eintracht Francfort considère Onyedika comme un renfort de poids pour son milieu de terrain et serait prêt à investir une belle somme. Pour l’instant, le Club de Bruges ne compte pas laisser partir le Nigérian.
On verra si Francfort continuera d’insister ou si, comme pour Ordonez, le dossier restera bloqué. Bruges veut garder une équipe unie pour pouvoir jouer les titres.
🚨🦅 Eintracht Frankfurt are exploring a deal to sign Raphael #Onyedika.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 30, 2025
It’s very difficult, but they are trying. #SGE
The 24-year-old defensive midfielder is under contract with Club Brugge until 2027.@berger_pj | @SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/6deRatZoHc
