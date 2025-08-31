Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain

Au terme d'une prestation décevante, le Standard a été battu sur la pelouse de Louvain, ce dimanche, pour la première de Vincent Euvrard sur le banc. Voici les notes attribuées aux Rouches.

Matthieu Epolo (5)

Aucun travail pendant une heure, une belle parade sur la frappe lointaine de Lakomy avant d’être trompé par Dierckx quelques instants plus tard. On ne peut rien lui reprocher ce dimanche. Fait mine de sortir sur le 1-0, avant de se raviser, ce qui gêne Dierckx.

Henry Lawrence (5)

Un retour discret. N’a pas souvent été mis en difficulté par les attaques de Louvain, mais n’a pas non plus apporté grand-chose offensivement. Sobre, peut-être un peu trop.



Daan Dierckx (4)

Ses lacunes défensives en bloc haut se font ressentir. Important dans les duels quand le Standard évolue en bloc bas, mais peu rassurant avec l’espace qu’il laisse dans son dos et son manque de rapidité pour se retourner. Sa relance est aussi bien trop légère pour être la première étape de la construction du jeu. Un but contre son camp un peu ridicule.

Josué Homawoo (5)

Lui non plus ne rassure pas lorsque le Standard défend en bloc haut. Chez lui aussi, les lacunes au niveau de la relance empêchent le Standard de casser une ligne. Vincent Euvrard peut chercher des solutions offensives, mais sans une défense capable d’apporter sa contribution, cela restera compliqué. Blessé et remplacé par Hautekiet à l’heure de jeu.

Marlon Fossey (4)

Un match où le capitaine aurait pu dynamiser le flanc droit. Mais l’Américain apporte trop peu de soutien depuis son couloir. Et quand plusieurs passes sont manquées et les centres imprécis, ça se paie cash.

Marco Ilaimaharitra (6)

A dû composer avec un avertissement dès le quart d’heure. Redescend en défense centrale pour essayer de construire, ce qui témoigne des soucis de Dierckx et Homawoo dans ce domaine. Cela fait perdre un homme au milieu, et ça se ressent. Bon dans l’impact, important pour l’équilibre.

Casper Nielsen (4)

Ce n’est pas encore le grand Casper Nielsen. Le Danois a de bonnes intentions, essaye de décrocher ou de se décentrer pour toucher le ballon, mais il n’a pas un véritable impact sur le jeu. Un match un peu transparent, malgré de la volonté.

Tobias Mohr (4)

Ce n’est pas encore suffisant, non plus, pour l’ailier allemand. Sa percussion est faible, son déchet reste présent. Il pèse peu sur son défenseur latéral et n’apporte pas suffisamment.

Nayel Mehssatou (6)

Comme Ilaimaharitra, le Chilien est précieux dans l’équilibre, dans l’organisation et dans la récupération. Mais il n’a pas assez de soutien pour véritablement peser offensivement et ne possède pas les qualités pour le faire seul.

Rafiki Saïd (4)

Tente d’apporter la percussion et la provocation manquantes, mais se montre bien trop brouillon. Pas assez accompagné sur certaines actions, non plus. Comme déjà mentionné les semaines précédentes, il pourrait parfois simplifier son jeu pour le rendre plus pragmatique et décisif.

Thomas Henry (5)

Le Standard a retrouvé son pivot, capable de garder le ballon dos au but et de faire remonter le bloc. Mais ce bloc ne l’a pas suivi ce dimanche. Quasiment aucune touche de balle dans le rectangle et un match très ingrat pour le Français. A obtenu des fautes, a beaucoup couru, mais n’a pas eu l’occasion de marquer dans son ancien stade.

Non-notés : Ibe Hautekiet, Adnane Abid, Mohamed El Hankouri, Casper Nielsen, Hakim Sahabo