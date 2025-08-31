Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Défense à quatre, ou retour à un système à trois défenseurs, comme Vincent Euvrard en a généralement l'habitude ? C'est la grande question au Standard avant le premier match du nouveau T1 des Rouches dans un stade où il a connu la promotion en Jupiler Pro League : Den Dreef, à Louvain.

Vincent Euvrard n'a eu que trois grosses journées pour se préparer à son premier match sur le banc du Standard, à Louvain. Louvain, un club où il avait rencontré ses nouveaux adjoints José Jeunechamps et Gunter Vandebroeck, mais aussi Thomas Henry, de retour après sa suspension.

Quel système mettra en place le nouvel entraîneur des Rouches ? Le Standard jouait dans un système à trois défenseurs la saison dernière avec Ivan Leko, puis est repassé à quatre sous les ordres de Mircea Rednic. Mais Vincent Euvrard, depuis le début de sa carrière, privilégie généralement un 3-4-1-2.

Lire aussi… "Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

Euvrard a en tout cas maintenu le doute. Il n'a pas été présenté devant la presse cette semaine et le sera après son premier match sur le banc. Une manière de lui laisser travailler en peu de temps, mais aussi de garder le secret quant à la nouvelle mise en place et à l’électrochoc généralement déclenché par un changement d'entraîneur.

Un nouveau système en trois jours ? Euvrard et le Standard ont gardé le suspense

Ce système à trois défenseurs pourrait convenir à l'effectif actuel du Standard, puisqu'il offrirait plus de libertés à un Marlon Fossey parfois en difficulté en phase défensive, renforcerait l'espace devant la défense et permettrait de garder deux attaquants de pointe. En prenant en compte les blessures de David Bates, Timothé Nkada et Dennis Ayensa, voici donc à quoi pourrait ressembler l'équipe du Standard à Louvain.

Matthieu Epolo prendrait bien sûr place dans les buts, et si c'est un système à trois défenseurs centraux qui est choisi, Daan Dierckx pourrait conserver sa place en compagnie d'Ibe Hautekiet et Josué Homawoo. Sur les côtés, on privilégie généralement un profil plus offensif d'un côté et un plus défensif de l'autre.

Tobias Mohr est capable d'arpenter tout le flanc gauche et a même terminé le match comme latéral face au Cercle, tandis que Marlon Fossey semble toujours la meilleure solution à droite malgré ses prestations en dents de scie. Ce rôle de piston pourrait justement lui permettre de se délester de quelques tâches défensives, mieux couvertes derrière lui, et de se projeter davantage vers l'avant.

En qualité de remplaçant, sauf s'il surprend Vincent Euvrard, Henry Lawrence pourrait évoluer sur un côté de la défense centrale et remplacer Marlon Fossey en cas de pépin. Boli Bolingoli a déjà évolué à ce rôle sur la gauche pendant sa carrière, mais il semble actuellement avoir moins de cartes en mains que Tobias Mohr si les positions se resserrent. Il en va de même pour Alexandro Calut. Dans le cas d'une défense à 4, qui reste une possibilité, Calut pourrait retrouver sa place à gauche. Un défenseur central en ferait les frais.

Expérience ou jeunesse dans l'entrejeu ? Euvrard devra trancher

Au milieu de terrain, la doublette Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen semble toujours privilégiée, mais Mircea Rednic se disait « déçu de ses joueurs d'expérience » après le match contre le Cercle. Reste à voir si Vincent Euvrard, qui a assurément revu la rencontre depuis lors, partageait le même avis et s'il compte procéder à des ajustements.

Hakim Sahabo est un jeune talent qui commet toutefois trop d'erreurs individuelles, Léandre Kuavita a été mis au placard par Rednic et Ibrahim Karamoko était davantage vu comme défenseur central par le Roumain. Là aussi, à voir ce qu'Euvrard en dira.

Le poste de numéro 10 peut être assez varié. Mohamed El Hankouri est monté contre le Cercle mais n'est pas encore fit, dixit Rednic. Nayel Mehssatou, qui peut aussi jouer un cran plus bas, pourrait renforcer l'entrejeu, tandis qu'Adnane Abid dynamiserait le tout et apporterait de la créativité.

En pointe, on retrouverait Thomas Henry et normalement Timothé Nkada ou Dennis Ayensa, actuellement blessés. Rafki Saïd pourrait à nouveau être testé dans ce rôle, mais cette fois avec un soutien considérable. Le Comorien serait alors considéré comme quatrième attaquant et reléguerait René Mitongo et les autres jeunes dans la hiérarchie, où il sera difficile de lui attribuer un autre rôle dans ce système, sauf s'il surprend avec certaines qualités défensives.

La composition probable du Standard à Louvain (à 3 derrière) : Epolo – Dierckx, Hautekiet, Homawoo – Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey – Abid – Henry, Saïd

La composition probable du Standard à Louvain (à 4 derrière) : Epolo - Calut, Hautekiet, Homawoo, Fossey - Ilaimaharitra, Nielsen - Mohr, Abid (Mehssatou), Saïd - Henry.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis OH Louvain - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
OH Louvain
Vincent Euvrard

Plus de news

L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

06:20
Marc Wilmots n'a pas fini son travail : à quoi s'attendre de la fin du mercato du Standard ?

Marc Wilmots n'a pas fini son travail : à quoi s'attendre de la fin du mercato du Standard ?

20:40
Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

23:45
1
"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote" Réaction

"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote"

22:40
Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

22:39
Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

23:00
Challenger Pro League : Seraing brise sa série noire, coup d'arrêt pour le RSCA Futures

Challenger Pro League : Seraing brise sa série noire, coup d'arrêt pour le RSCA Futures

23:20
À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

21:56
Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

22:20
"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda

20:40
Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

21:40
🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

21:20
Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable Réaction

Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable

20:00
1
"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches Interview

"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches

11:40
"Une occasion en or pour lui de reprendre confiance" : l'absence de Lukaku avec la Belgique redistribue les cartes

"Une occasion en or pour lui de reprendre confiance" : l'absence de Lukaku avec la Belgique redistribue les cartes

21:00
Un score de tennis : Lille s'offre un festival avec Meunier et Ngoy

Un score de tennis : Lille s'offre un festival avec Meunier et Ngoy

20:20
Peano encore impérial, Maës très incisif, Pau en difficulté : les notes de la RAAL à Malines Analyse

Peano encore impérial, Maës très incisif, Pau en difficulté : les notes de la RAAL à Malines

18:45
Douche froide pour Ordonez : l'OM prend une décision forte

Douche froide pour Ordonez : l'OM prend une décision forte

19:30
Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

19:00
2
Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

10:30
6
Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi

Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi

18:16
Un doublé contre son camp...avant deux buts dans le temps additionnel : la RAAL perd tout en cinq minutes

Un doublé contre son camp...avant deux buts dans le temps additionnel : la RAAL perd tout en cinq minutes

18:04
Laissé libre par le Standard, il écrit l'histoire de son nouveau club et poursuit l'aventure en Coupe d'Europe

Laissé libre par le Standard, il écrit l'histoire de son nouveau club et poursuit l'aventure en Coupe d'Europe

17:30
Où en est le mercato du Club de Bruges ? Le président Bart Verhaeghe se livre

Où en est le mercato du Club de Bruges ? Le président Bart Verhaeghe se livre

18:15
Un club en contact direct : Loïs Openda pourrait encore quitter Leipzig avant la fin du mercato

Un club en contact direct : Loïs Openda pourrait encore quitter Leipzig avant la fin du mercato

18:30
L'Union refuse une première offre, mais ça insiste : le nouveau Diable Charles Vanhoutte proche de quitter la Pro League

L'Union refuse une première offre, mais ça insiste : le nouveau Diable Charles Vanhoutte proche de quitter la Pro League

17:00
Tout le monde veut encore se renforcer : un grand talent africain refuse deux clubs de Pro League

Tout le monde veut encore se renforcer : un grand talent africain refuse deux clubs de Pro League

16:30
Transfert surprise : un Diable Rouge va remplacer Adrien Rabiot à Marseille !

Transfert surprise : un Diable Rouge va remplacer Adrien Rabiot à Marseille !

16:00
1
Officiel : Trey Ogunsuyi, grand talent belge, prêté par Sunderland pour lancer sa carrière professionnelle

Officiel : Trey Ogunsuyi, grand talent belge, prêté par Sunderland pour lancer sa carrière professionnelle

15:40
1
Avant de recevoir le Patro, le RFC Liège se renforce avec un ancien espoir de Manchester City

Avant de recevoir le Patro, le RFC Liège se renforce avec un ancien espoir de Manchester City

15:00
Andri Gudjohnsen va quitter La Gantoise pour signer à l'étranger

Andri Gudjohnsen va quitter La Gantoise pour signer à l'étranger

14:00
"J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes" : le seul et mauvais souvenir de Nicky Hayen avec le football kazakh

"J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes" : le seul et mauvais souvenir de Nicky Hayen avec le football kazakh

14:30
L'Union avait encore senti le coup, mais l'a loupé : pisté par la RUSG il y a un an, il est transféré pour 85 millions !

L'Union avait encore senti le coup, mais l'a loupé : pisté par la RUSG il y a un an, il est transféré pour 85 millions !

13:30
Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

12:20
Bruges et l'Union devront directement assurer : voici le calendrier complet de la Ligue des Champions

Bruges et l'Union devront directement assurer : voici le calendrier complet de la Ligue des Champions

13:01

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 13:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved