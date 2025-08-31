Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

Défense à quatre, ou retour à un système à trois défenseurs, comme Vincent Euvrard en a généralement l'habitude ? C'est la grande question au Standard avant le premier match du nouveau T1 des Rouches dans un stade où il a connu la promotion en Jupiler Pro League : Den Dreef, à Louvain.

Vincent Euvrard n'a eu que trois grosses journées pour se préparer à son premier match sur le banc du Standard, à Louvain. Louvain, un club où il avait rencontré ses nouveaux adjoints José Jeunechamps et Gunter Vandebroeck, mais aussi Thomas Henry, de retour après sa suspension.

Quel système mettra en place le nouvel entraîneur des Rouches ? Le Standard jouait dans un système à trois défenseurs la saison dernière avec Ivan Leko, puis est repassé à quatre sous les ordres de Mircea Rednic. Mais Vincent Euvrard, depuis le début de sa carrière, privilégie généralement un 3-4-1-2.



Euvrard a en tout cas maintenu le doute. Il n'a pas été présenté devant la presse cette semaine et le sera après son premier match sur le banc. Une manière de lui laisser travailler en peu de temps, mais aussi de garder le secret quant à la nouvelle mise en place et à l’électrochoc généralement déclenché par un changement d'entraîneur.

Ce système à trois défenseurs pourrait convenir à l'effectif actuel du Standard, puisqu'il offrirait plus de libertés à un Marlon Fossey parfois en difficulté en phase défensive, renforcerait l'espace devant la défense et permettrait de garder deux attaquants de pointe. En prenant en compte les blessures de David Bates, Timothé Nkada et Dennis Ayensa, voici donc à quoi pourrait ressembler l'équipe du Standard à Louvain.

Matthieu Epolo prendrait bien sûr place dans les buts, et si c'est un système à trois défenseurs centraux qui est choisi, Daan Dierckx pourrait conserver sa place en compagnie d'Ibe Hautekiet et Josué Homawoo. Sur les côtés, on privilégie généralement un profil plus offensif d'un côté et un plus défensif de l'autre.

Tobias Mohr est capable d'arpenter tout le flanc gauche et a même terminé le match comme latéral face au Cercle, tandis que Marlon Fossey semble toujours la meilleure solution à droite malgré ses prestations en dents de scie. Ce rôle de piston pourrait justement lui permettre de se délester de quelques tâches défensives, mieux couvertes derrière lui, et de se projeter davantage vers l'avant.

En qualité de remplaçant, sauf s'il surprend Vincent Euvrard, Henry Lawrence pourrait évoluer sur un côté de la défense centrale et remplacer Marlon Fossey en cas de pépin. Boli Bolingoli a déjà évolué à ce rôle sur la gauche pendant sa carrière, mais il semble actuellement avoir moins de cartes en mains que Tobias Mohr si les positions se resserrent. Il en va de même pour Alexandro Calut. Dans le cas d'une défense à 4, qui reste une possibilité, Calut pourrait retrouver sa place à gauche. Un défenseur central en ferait les frais.

Expérience ou jeunesse dans l'entrejeu ? Euvrard devra trancher

Au milieu de terrain, la doublette Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen semble toujours privilégiée, mais Mircea Rednic se disait « déçu de ses joueurs d'expérience » après le match contre le Cercle. Reste à voir si Vincent Euvrard, qui a assurément revu la rencontre depuis lors, partageait le même avis et s'il compte procéder à des ajustements.

Hakim Sahabo est un jeune talent qui commet toutefois trop d'erreurs individuelles, Léandre Kuavita a été mis au placard par Rednic et Ibrahim Karamoko était davantage vu comme défenseur central par le Roumain. Là aussi, à voir ce qu'Euvrard en dira.

Le poste de numéro 10 peut être assez varié. Mohamed El Hankouri est monté contre le Cercle mais n'est pas encore fit, dixit Rednic. Nayel Mehssatou, qui peut aussi jouer un cran plus bas, pourrait renforcer l'entrejeu, tandis qu'Adnane Abid dynamiserait le tout et apporterait de la créativité.

En pointe, on retrouverait Thomas Henry et normalement Timothé Nkada ou Dennis Ayensa, actuellement blessés. Rafki Saïd pourrait à nouveau être testé dans ce rôle, mais cette fois avec un soutien considérable. Le Comorien serait alors considéré comme quatrième attaquant et reléguerait René Mitongo et les autres jeunes dans la hiérarchie, où il sera difficile de lui attribuer un autre rôle dans ce système, sauf s'il surprend avec certaines qualités défensives.

La composition probable du Standard à Louvain (à 3 derrière) : Epolo – Dierckx, Hautekiet, Homawoo – Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey – Abid – Henry, Saïd

La composition probable du Standard à Louvain (à 4 derrière) : Epolo - Calut, Hautekiet, Homawoo, Fossey - Ilaimaharitra, Nielsen - Mohr, Abid (Mehssatou), Saïd - Henry.