Vincent Euvrard - Thomas Henry, un duo réuni au Standard pour un premier match à Louvain... là où tout a commencé

Vincent Euvrard arrive certes seul au Standard, mais tous les visages ne lui sont pas inconnus. Le nouvel entraîneur des Rouches sait, par exemple, comment tirer le meilleur parti de Thomas Henry.

Comme Mircea Rednic et ses prédécesseurs, Vincent Euvrard est arrivé seul sur le banc du Standard de Liège. Le Matricule 16 souhaite conserver son staff existant, où le T1 des Rouches retrouvera tout de même quelques visages connus.

José Jeunechamps, tout d’abord, avec qui il a été l'entraîneur adjoint de Frank Vercauteren au Cercle de Bruges en 2017, puis son entraîneur adjoint à Louvain en 2019-2020. Louvain, un club où il a également rencontré Gunter Vandebroeck, qui venait d'être intronisé à la tête de l'équipe U21 des Louvanistes.

Dans le noyau des joueurs, Vincent Euvrard retrouvera un autre visage connu, qui lui a rendu de fiers services durant son passage à Den Dreef : Thomas Henry. Et cela représente un choix réfléchi de la part du Standard, qui va directement pouvoir profiter de cette association puisque l'avant-centre est de retour de suspension.

Vincent Euvrard et Thomas Henry, le duo de la montée de Louvain est réuni au Standard

Depuis le début de la saison sous les ordres de Rednic, une bonne partie de l'animation offensive est basée sur le travail de Thomas Henry, dos au but puis à la conclusion. Un système devenu trop stéréotypé car pas assez varié, mais constituant une bonne base pour gêner les défenses adverses.

Vincent Euvrard va pouvoir capitaliser sur ce travail et profiter de l’expérience du Français, comme il avait pu le faire à Louvain. Thomas Henry, en 38 apparitions, avait inscrit 21 buts et délivré quatre passes décisives sous ses ordres, en Challenger Pro League. La saison de la promotion pour Louvain, avec un statut de meilleur buteur de D1B pour Thomas Henry.

Chez les Rouches, le nouvel entraîneur pourra donc se baser sur deux hommes avec lesquels il a déjà travaillé, ce qui n'est pas négligeable, et sur un attaquant sur lequel il sait pouvoir compter. Une bonne base de travail pour un T1 qui sera présenté devant la presse la semaine prochaine et qui ne s'exprimera pas avant le déplacement du Standard à Louvain, ce dimanche.