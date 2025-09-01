🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

Nouvelle semaine difficile pour le Sporting d'Anderlecht, qui a perdu le derby contre l'Union après son élimination européenne. En fin de soirée, des supporters se sont rendus à Neerpede afin de discuter longuement avec les joueurs.

Avec un mercato ambitieux et 16 millions d'euros dépensés, le Sporting d'Anderlecht espérait se rapprocher du Club de Bruges et de l'Union, quasiment promis aux deux premières places de la Jupiler Pro League.

Cependant, la mayonnaise ne prend pas au Lotto Park, sous la houlette de Besnik Hasi, et les Mauves ont perdu le derby contre l'Union ce dimanche soir, quelques jours après leur élimination européenne sur la pelouse de l'AEK Athènes. De plus, le noyau comporte encore une trentaine de joueurs et plusieurs indésirables, à une grosse semaine de la fin du mercato.



Les supporters d'Anderlecht attendent une réaction

Le Sporting d'Anderlecht réalise un 9/15 pour commencer le championnat, et le bilan affiché par les troupes de Besnik Hasi est clairement insuffisant. Pendant la rencontre, les supporters visiteurs ont déjà adressé quelques messages, notamment au président Wouter Vandenhaute, qui avait déjà reçu un e-mail peu tendre pendant la journée.

Après la défaite, un groupe de supporters d'Anderlecht s'est rendu à Neerpede pour s'entretenir avec les joueurs, comme le montre la vidéo ci-dessous. Selon certaines sources, ils auraient aussi aimé avoir une discussion avec Wouter Vandenhaute, qui n'était pas présent. Les supporters ont donc arrêté le bus des joueurs, sous la surveillance de la police présente, qui n'a pas eu à intervenir.

Cela ressemble déjà au début d'une crise chez les Mauves. La trêve internationale fera du bien à Anderlecht, avant les réceptions du Racing Genk et de l'Antwerp, qui ne pourront pas être manquées.

20 Minutes de discussion entre les supporters et Joueurs. pic.twitter.com/w0k2es65FI — Raphaël Cornelis (@CornelisRaphael) August 31, 2025