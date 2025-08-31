Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

Pendant le match entre le derby bruxellois, de nombreuses banderoles ont rapidement été brandies dans le paracage anderlechtois. Les "Wouter buiten" sont à nouveau de sortie. Quelques heures auparavant, les supporters avaient envoyé un mail approuvé en commun à Wouter Vandenhaute et Geert Duyck .

Duyck est l'homme qui, avec son capital, détient une partie des actions au sein de l'ASBL "Mauvavie" aux côtés de Vandenhaute. Les deux hommes sont désignés comme les grands responsables des problèmes à Anderlecht. Et les supporters l'ont une fois de plus clairement fait savoir dans l'e-mail qu'ils ont envoyé à la direction.

Nous avons eu accès à cet e-mail dans lequel se trouve un avertissement très clair. Les choses pourraient bien tourner au vinaigre si Vandenhaute ne démissionne pas, peut-on y comprendre.



Geert, Wouter,

Nous écrivons cet e-mail quelques heures avant le déplacement à l'Union. Nous sommes seulement le 31 août et nous devons constater que la saison sportive est déjà un échec.

La seule reconnaissance que nous avons pu vous accorder jusqu'à présent était l'amélioration de la situation financière du club, mais cela semble également appartenir au passé maintenant en raison d'un marché des transferts où nous n'avons jusqu'à présent pas réussi à vendre nos joueurs superflus (et où, du côté des arrivées, Llansana semble être le seul renfort immédiatement utile) et à cause de notre élimination en Europe.

Si vous espériez que notre détermination pour un avenir sans Wouter en tant que président de notre club diminuerait en raison de bons résultats sportifs, nous voulons vous rappeler une fois de plus que c'est un espoir vain.

Les supporters n'en resteront pas là

Nous sommes convaincus et restons convaincus que Wouter ne peut pas rester président de notre club et doit démissionner le plus rapidement possible. La seule chose qui change est que, en raison de résultats sportifs plus faibles (avec l'élimination en Europe comme triste point culminant provisoire), la colère et la frustration des supporters ne font qu'augmenter.

Nous essayons de maîtriser nos camarades supporters et de ne pas entreprendre d'actions qui causeraient davantage de dommages sportifs et/ou financiers au club, mais en raison de votre refus continu de démissionner, cela devient de plus en plus difficile... Si vous voulez garder le contrôle sur une séparation inévitable, il est grand temps d'annoncer cette séparation ! Pas à la fin de cette saison, pas dans quelques mois, mais maintenant !