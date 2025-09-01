"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

Photo: © Walfoot.be
Battu par le Patro Eisden dans le derby de la Meuse, le RFC Liège aura l'occasion de relever la tête le week-end prochain lors du sixième tour de la Croky Cup, contre le FC Gullegem.

Après un bon début de saison, le RFC Liège a chuté pour la première fois à Rocourt face au Patro Eisden, au terme d'un derby de la Meuse agité. Durant la trêve internationale, les Sang & Marine auront l'occasion de reprendre leur marche en avant à l'occasion du sixième tour de la Croky Cup, au cours duquel ils accueilleront le FC Gullegem. Une rencontre délocalisée, qui se disputera finalement rue de la Tonne.

"On n'a pas le droit à l'erreur, on joue à domicile contre une D2 VV. Ce sont toujours des matchs compliqués, mais on a l'avantage de ne pas devoir faire le déplacement. On connaît le terrain, et il y a une récompense à la fin : jouer contre un club de D1A", prévenait Gaëtan Englebert ce samedi soir.

Le RFC Liège veut réaliser un beau parcours en Croky Cup

"L'objectif est d'aller le plus loin possible et de s'offrir une belle affiche, mais aussi d’en offrir une aux supporters. Plusieurs nous ont déjà dit de tout donner pour aller le plus loin possible, et encore après ce soir, on leur doit bien ça", assurait, de son côté, Pierre-Yves Ngawa.

Avant cette rencontre, le RFC Liège pourrait encore réaliser un ou deux transferts entrants, après celui de Dario Sarmiento, prêté par le Club Atlético Tigre et présenté à ses nouveaux supporters avant le match.

"Il reste quelques jours pour se renforcer, offensivement comme défensivement, et voir ce qu'il est possible d'apporter. Au moins un joueur nous rejoindra avant la fin du mercato, et on verra pour le reste", a conclu Gaëtan Englebert.

