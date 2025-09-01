Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le président du RSC Anderlecht, Wouter Vandenhaute, semble se résigner à un départ qui paraît de plus en plus inévitable. Il a remis son sort entre les mains du Conseil d'Administration.

Les dernières semaines ont été tumultueuse pour le Sporting d'Anderlecht. Après l'élimination des oeuvres de l'AEK Athènes en Conference League, la tension était grande lors du derby de Bruxelles. Quel qu'ait été le résultat, on s'attendait à des protestations, et elles ont eu lieu durant le match (les banderoles et des chants "Wouter buiten" étaient de mise). 

La défaite et le chaos entrevu sur le terrain n'ont pas donné de raison aux supporters de se calmer. Ils ont donc bloqué durant de longues minutes le centre d'entraînement de Neerpede, ont discuté avec quelques joueurs et le staff qui ont tenté de calmer la situation. Mais le point de non-retour paraît clairement atteint.

Lire aussi… Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

Vandenhaute a pris une décision... sans en prendre 

Wouter Vandenhaute, président du RSCA, est dans le collimateur des supporters d'Anderlecht depuis de longs mois. Le manque de stabilité au sein de l'organigramme du club ces dernières années lui est en grande partie imputé. Les supporters Mauve & Blanc voient également Vandenhaute comme responsable de nombreuses décisions catastrophiques, comme celle de se séparer de Vincent Kompany et de le remplacer par Felice Mazzù, une erreur de casting évidente.

Par la suite, "l'ère danoise" avec le duo Fredberg-Riemer a également été remise en cause par une partie du public, majoritairement les ultras, jusqu'à par moments créer une fraction entre diverses franges du Lotto Park. Mais cette fois, Vandenhaute semble faire l'unanimité contre lui. 

Il en a tiré les conclusions qui s'imposaient : Vandenhaute a mis son mandat entre les mains du Conseil d'Administration. Une décision stratégique : il ne remet ainsi pas sa démission, mais délègue la décision de mettre fin à son mandat au CA. Une façon de faire qui ne le rendra pas plus populaire auprès de supporters qui lui reprocheront de ne pas prendre ses responsabilités. 

Le Conseil d'Administration ne se réunira cependant que mi-septembre, et on saura alors si Vandenhaute restera en poste ou cèdera sa place à un nouveau président. Wouter Vandenhaute n'a pas beaucoup de soutien au sein du CA, mais l'instabilité constante au sein du Sporting risque de tiédir les ardeurs de ceux qui veulent son départ. Et en attendant, les supporters resteront encore un peu dans le flou. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

11:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Babadi - Ordonez - Campbell

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Babadi - Ordonez - Campbell

12:20
🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

07:21
Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

12:20
Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

07:00
1
Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

10:20
La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

12:00
Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

05:30
Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire" Réaction

Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire"

22:55
1
Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

23:10
3
🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

22:40
6
Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht Analyse

Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht

22:00
2
Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

20:27
L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

09:00
Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

20:20
Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

11:00
Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

19:30
6
Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

10:40
C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

10:00
Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

09:30
"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

08:00
"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

08:30
Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

07:40
La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là" Réaction

La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là"

06:00
Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

23:10
Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

21:20
Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

23:30
Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

21:40
Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

22:20
"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

20:40
Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

21:00
Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

20:00
Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain Analyse

Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain

18:40
6
Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

19:00
Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved