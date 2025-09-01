Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

Le président du RSC Anderlecht, Wouter Vandenhaute, semble se résigner à un départ qui paraît de plus en plus inévitable. Il a remis son sort entre les mains du Conseil d'Administration.

Les dernières semaines ont été tumultueuse pour le Sporting d'Anderlecht. Après l'élimination des oeuvres de l'AEK Athènes en Conference League, la tension était grande lors du derby de Bruxelles. Quel qu'ait été le résultat, on s'attendait à des protestations, et elles ont eu lieu durant le match (les banderoles et des chants "Wouter buiten" étaient de mise).

La défaite et le chaos entrevu sur le terrain n'ont pas donné de raison aux supporters de se calmer. Ils ont donc bloqué durant de longues minutes le centre d'entraînement de Neerpede, ont discuté avec quelques joueurs et le staff qui ont tenté de calmer la situation. Mais le point de non-retour paraît clairement atteint.



Vandenhaute a pris une décision... sans en prendre

Wouter Vandenhaute, président du RSCA, est dans le collimateur des supporters d'Anderlecht depuis de longs mois. Le manque de stabilité au sein de l'organigramme du club ces dernières années lui est en grande partie imputé. Les supporters Mauve & Blanc voient également Vandenhaute comme responsable de nombreuses décisions catastrophiques, comme celle de se séparer de Vincent Kompany et de le remplacer par Felice Mazzù, une erreur de casting évidente.

Par la suite, "l'ère danoise" avec le duo Fredberg-Riemer a également été remise en cause par une partie du public, majoritairement les ultras, jusqu'à par moments créer une fraction entre diverses franges du Lotto Park. Mais cette fois, Vandenhaute semble faire l'unanimité contre lui.

Il en a tiré les conclusions qui s'imposaient : Vandenhaute a mis son mandat entre les mains du Conseil d'Administration. Une décision stratégique : il ne remet ainsi pas sa démission, mais délègue la décision de mettre fin à son mandat au CA. Une façon de faire qui ne le rendra pas plus populaire auprès de supporters qui lui reprocheront de ne pas prendre ses responsabilités.

Le Conseil d'Administration ne se réunira cependant que mi-septembre, et on saura alors si Vandenhaute restera en poste ou cèdera sa place à un nouveau président. Wouter Vandenhaute n'a pas beaucoup de soutien au sein du CA, mais l'instabilité constante au sein du Sporting risque de tiédir les ardeurs de ceux qui veulent son départ. Et en attendant, les supporters resteront encore un peu dans le flou.