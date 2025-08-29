Rudi Garcia justifie la grande absence de sa liste : "Espérons qu'il se trouvera bientôt un bon club"

Rufi Garcia a dévoilé cette après-midi le troisième groupe de son début de mandats. Il est revenu sur quelques absents de taille.

Depuis son intronisation, Rudi Garcia a montré qu'il n'hésitait pas à poser des choix forts pour constituer son groupe. La rengaine est connue : cela fait des heureux, mais aussi des joueurs laissés sur le carreau. Pour ce rassemblement, le premier grand absent n'est autre que Wout Faes.

Le défenseur n'avait plus manqué un rassemblement depuis la Coupe du Monde 2022. Mais ses prestations et sa situation en club ne plaident pas en sa faveur. "Le plus important, c’est de jouer, au plus haut niveau possible. Cela fait partie des critères de sélection, les joueurs doivent faire les bons choix, pour arriver en sélection avec du rythme", explique Garcia.

Pour l'ancien de Reims, l'été contrarié se poursuit. Il faudra repartir sur une base plus saine pour retrouver sa place : "Leicester, est descendu en Championship, et il n'est plus titulaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles Wout n'est pas là cette fois. Espérons qu'il se trouvera bientôt un bon club".

Un équilibre à trouver

Cité par Het Nieuwsblad, notre sélectionneur continue de chercher des solutions derrière : "On a pris trop de buts dans les précédents matches. Sans Wout, on aura une nouvelle charnière centrale. A moi de trouver des joueurs complémentaires. Nous avons des joueurs d’avenir mais qui doivent jouer dans leur club et se montrer performants".

Outre Faes, Lukebakio et Onana sont également absents. Mais pour eux, c'est une blessure qui est en cause. Les paramètres physiques sont importants en ce début de saison : "Pour constituer une équipe en septembre, il faut prendre en compte beaucoup de facteurs. Les joueurs viennent tout juste de terminer la pré-saison, et c'est différent pour chacun. La Jupiler Pro League a débuté tôt et la Serie A tard, par exemple. Nous avons étudié les matchs amicaux et les matchs de JPL, ainsi que les joueurs à l'étranger".