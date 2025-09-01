Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

Anderlecht est en crise après la douloureuse défaite 2-0 sur le terrain de l'Union. Le derby bruxellois a été marqué par la frustration, surtout en dehors du terrain. Les supporters ont même interrompu brièvement le match. Comme Wouter Vandenhaute, Besnik Hasi est sous pression.

En conférence de presse, l'entraîneur des Mauves a toutefois tenu à relativiser : "Je trouve que nous avons tenu tête à l'Union aujourd'hui. Nous n'étions pas dans notre match au début, mais nous avons tout de même provoqué de belles occasions et montré de la maturité. Je ne peux donc pas reprocher grand-chose aux joueurs. Même à neuf, nous sommes restés combatifs".

En play-offs, nous n'avons pas créé d'opportunités, mais aujourd'hui oui

L'entraîneur a également pointé du doigt l'arbitrage. "Cinq cartons jaunes et deux rouges pour nous, je trouve que c'est trop. L'arbitre aurait pu mieux gérer le match. C'est pourquoi, à la fin, nous n'avons plus pu forcer quoi que ce soit".



Quant à la colère des supporters, Hasi est resté discret. Il a évité la question selon laquelle "le résultat leur importait peu, les cibles restant surtout Vandenhaute et Hasi lui-même" tel un dribbleur expérimenté. "Je peux comprendre leur frustration, les résultats sont là".

"Nous devons nous appuyer là-dessus et travailler dur pour l'avenir. Si je compare avec les play-offs : à l'époque, nous étions très défensifs et presque stériles. Aujourd'hui, la mentalité et la qualité étaient bonnes, on ne peut pas reprocher grand-chose à l'équipe".

Je ne sais rien sur les transferts

Hasi préfère pointer la marge de progression de son groupe. "Il faut regarder plus loin. Cette équipe est en construction et a encore peu d'expérience. D'autant que nous avons bon nombre de blessés. Killian Sardella a rejoué, c'est un point positif, mais c'est désormais Adriano Bertaccini qui va nous manquer".

Concernant d'éventuels transferts, comme ceux de Dolberg ou Angulo, l'entraîneur n'a rien voulu dire. "J'étais concentré sur le match. Si quelque chose se passe, je ne le saurai pas. Peut-être qu'il se passera quelque chose dans les prochaines heures, mais ce n'est pas de mon ressort".