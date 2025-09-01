Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

En quête de renforts avant la fin du mercato après un début de saison en demi-teinte, l'Antwerp va accueillir en prêt le jeune Isaac Babadi, en provenance du PSV Eindhoven.

Avec 9 points sur 18 et une nouvelle défaite à Westerlo ce week-end, l'Antwerp ne vit pas un début de saison idéal. Les Anversois cherchent encore du renfort avant la fin du mercato.

Notamment au milieu de terrain, car le talentueux Mahamadou Doumbia intéresse plusieurs clubs et pourrait quitter le Bosuil avant la fin de l'été. Son remplaçant, ou son futur partenaire, pourrait venir du PSV Eindhoven.

Un jeune milieu de terrain arrive à l'Antwerp

Selon les informations de la Gazet van Antwerpen, l'Antwerp serait sur le point de conclure le prêt d'Isaac Babadi, milieu de terrain de 20 ans qui joue très peu avec l'équipe première du PSV, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2028.

Considéré comme un véritable talent du football néerlandais, il a participé à huit rencontres d'Eredivisie la saison dernière, dont une en tant que titulaire, et est également monté au jeu à quatre reprises en Ligue des Champions. Il avait notamment délivré une passe décisive contre Arsenal, après la lourde défaite du PSV 7-1 au match aller.

Pas encore apparu avec l'équipe première cette saison, il n'a participé qu'à une rencontre entre le Jong PSV et le VVV Venlo, en deuxième division. Il devrait être prêté à l'Antwerp sans option d'achat.