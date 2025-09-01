L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine
Photo: © photonews

Déjà la 6e journée, et la dernière en Pro League pour certains joueurs annoncés sur le départ. Certains ont-ils fêté ça par une ultime présence dans notre équipe-type de la semaine ?

Gardien de but 

Malgré la défaite, Marcos Peano avait tenu La Louvière dans le match et mérite mention. Mais Kjell Scherpen a été quant à lui décisif en empêchant Anderlecht de revenir au score, avec des arrêts fulgurants notamment devant Thorgan Hazard.

Défenseurs

Arthur Piedfort a fêté sa première titularisation en grande pompe : le défenseur international U21 a marqué un but et été particulièrement solide défensivement. On l'imagine mal sortir du onze de Westerlo à partir de maintenant. 

Ross Sykes, avec énormément d'énergie et de vice derrière, a également amené offensivement et forcé Coosemans à un bel arrêt. Il a sorti plusieurs Mauves de leur match. Enfin, pour compléter un trio axial, mentionnons Noë Dussenne, très solide avec OHL face à son ancien club : il fera du bien aux Louvanistes. 

Milieux de terrain

Commençons par les flancs, avec d'un côté un Antoine Bernier auteur d'un très bon match pour Charleroi ponctué d'un superbe but. De l'autre côté, une fois de plus (c'est le cas presque chaque semaine), Zakaria El Ouahdi s'impose comme une évidence avec énormément d'actions offensives et un but "de buteur" : Genk saura-t-il le conserver dans cette fin de mercato ? 

Dans l'entrejeu, il y a des candidats. Malgré la défaite, on tient à rendre hommage au bon match de la RAAL, symbolisé par Sami Lahssaini, encore une fois énorme au milieu de terrain. Hans Vanaken a été décisif pour Bruges, même si les Gazelles ont laissé filer des points. Enfin, Parfait Guiagon a été l'homme du match pour Charleroi, et l'un des hommes du week-end, avec deux buts et un assist. 

Attaquants 

Comment fêter votre première titularisation avec l'équipe première ? Par un but, bien sûr. Robin Mirisola, 18 ans et grand talent du KRC Genk, est prêt à pallier les départs de Tolu et (peut-être) Oh, et a disputé un match de haut niveau couronné d'un but important. 

Lion Lauberbach, lui, n'était pas titulaire, et s'est pourtant imposé comme l'homme du match face à la RAAL avec un doublé en une mi-temps. L'Allemand est prêt à confirmer ses excellents Europe Playoffs de la saison passée. 

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sambi Lokonga - El Khannouss

20:20
OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

20:20
Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

15:20
Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

20:00
3
OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

18:29
2
OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

18:20
OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

17:40
OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

19:40
L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît Analyse

16:20
Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

19:00
"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

16:00
L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

09:00
OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

18:00
"Le 7/9 du début de saison est déjà oublié par les fans" : Philippe Albert analyse la défaite du Standard à Louvain

17:00
Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

14:40
3
📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

17:20
🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose" Interview

15:40
Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

14:00
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante

16:40
La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

13:30
Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

09:30
Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

14:20
Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

15:00
Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

11:40
La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

12:00
Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

11:24
3
Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

11:00
Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

13:00
De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

12:40
Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

12:20
Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

10:20
Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

10:40
Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

07:40
🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

07:21
C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

10:00
Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

07:00
1

