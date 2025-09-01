L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

Déjà la 6e journée, et la dernière en Pro League pour certains joueurs annoncés sur le départ. Certains ont-ils fêté ça par une ultime présence dans notre équipe-type de la semaine ?

Gardien de but

Malgré la défaite, Marcos Peano avait tenu La Louvière dans le match et mérite mention. Mais Kjell Scherpen a été quant à lui décisif en empêchant Anderlecht de revenir au score, avec des arrêts fulgurants notamment devant Thorgan Hazard.

Défenseurs

Arthur Piedfort a fêté sa première titularisation en grande pompe : le défenseur international U21 a marqué un but et été particulièrement solide défensivement. On l'imagine mal sortir du onze de Westerlo à partir de maintenant.



Ross Sykes, avec énormément d'énergie et de vice derrière, a également amené offensivement et forcé Coosemans à un bel arrêt. Il a sorti plusieurs Mauves de leur match. Enfin, pour compléter un trio axial, mentionnons Noë Dussenne, très solide avec OHL face à son ancien club : il fera du bien aux Louvanistes.

Milieux de terrain

Commençons par les flancs, avec d'un côté un Antoine Bernier auteur d'un très bon match pour Charleroi ponctué d'un superbe but. De l'autre côté, une fois de plus (c'est le cas presque chaque semaine), Zakaria El Ouahdi s'impose comme une évidence avec énormément d'actions offensives et un but "de buteur" : Genk saura-t-il le conserver dans cette fin de mercato ?

Dans l'entrejeu, il y a des candidats. Malgré la défaite, on tient à rendre hommage au bon match de la RAAL, symbolisé par Sami Lahssaini, encore une fois énorme au milieu de terrain. Hans Vanaken a été décisif pour Bruges, même si les Gazelles ont laissé filer des points. Enfin, Parfait Guiagon a été l'homme du match pour Charleroi, et l'un des hommes du week-end, avec deux buts et un assist.

Attaquants

Comment fêter votre première titularisation avec l'équipe première ? Par un but, bien sûr. Robin Mirisola, 18 ans et grand talent du KRC Genk, est prêt à pallier les départs de Tolu et (peut-être) Oh, et a disputé un match de haut niveau couronné d'un but important.

Lion Lauberbach, lui, n'était pas titulaire, et s'est pourtant imposé comme l'homme du match face à la RAAL avec un doublé en une mi-temps. L'Allemand est prêt à confirmer ses excellents Europe Playoffs de la saison passée.