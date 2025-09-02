Cette fois, c'est la fin ! Théo Leoni quitte Anderlecht après 14 ans en Mauve : "Je rejoins un club mythique"

Photo: © photonews

Théo Leoni quitte bel et bien Anderlecht. L'ancien chouchou du Lotto Park se relance du côté de Reims.

Théo Leoni avait beau dire qu'il serait ravi de terminer sa carrière à Anderlecht, les crispations autour des différends quant à une potentielle prolongation de contrat étaient bien perceptible. Si bien qu'à un an de la fin de son bail, un départ semblait inévitable.

Le Carolo de 25 ans n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison et n'a pas figuré sur la moindre feuille de match en championnat. Les Mauves ont fini par trouver une solution...par l'intermédiaire de Karel Geraerts.

C'est en effet le Stade de Reims qui a annoncé l'arrivée de Leoni, dans la dernière ligne droite du mercato français (et avec une vidéo d'annonce toujours aussi décalée). Il y a signé un contrat de cinq ans, avec la ferme intention de permettre au club de revenir en Ligue 1.

Le clan belge de Reims se renforce encore

"C’est une étape importante que je franchis aujourd’hui. Je rejoins un club mythique dont je connais déjà l’Histoire avec la volonté de le faire remonter à sa place, en Ligue 1", confirme le nouveau venu, fort de ses 14 ans à Anderlecht.

Pour sa première à l'étranger, Leoni joue la carte de l'humilité : "Je me considère comme un joueur d’équipe, je ne viens pas pour moi. Je suis là pour faire passer le collectif avant tout, pour faire du bon boulot et produire du beau football". Il s'agit de la troisième recrue belge de Reims sur la dernière journée de mercato après Vincent Burlet et Norman Bassette.

