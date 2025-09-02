Réapparu au Standard mais toujours indésirable à l'Union : le dossier Lazare Amani se décante

Lazare Amani était sur une voie de garage à l'Union. Mais sa situation a toutefois évolué, pour lui permettre de se trouver une porte de sortie.

De nombreux mercatos européen ayant fermé leur porte, l'horizon des joueurs désireux de changer de crèmerie dans la dernière ligne droite du mercato s'est considérablement réduit. Mais pour les joueurs libres en revanche, tout reste ouvert.

C'est dans cette optique que l'Union Saint-Gilloise est parvenue à une solution pour Lazare Amani. Selon La Dernière Heure, les deux parties ont trouvé un accord pour mettre un terme au contrat du milieu de terrain, qui prévalait jusqu'en 2027.

La meilleure solution pour tout le monde

L'international ivoirien (tout de même champion d'Afrique avec les Éléphants) n'entrait pas dans les plans de Sébastien Pocognoli. Malgré le départ de Charles Vanhoutte à Nice et la blessure de Kamiel Van de Perre, il n'y avait plus d'avenir pour lui à l'Union. Lazare n'est pas apparu une seule fois dans la sélection cette saison et ne s'entraînait même plus avec le groupe.

À son meilleur niveau, le garçon a pourtant montré ce qu'il avait dans le ventre. Sous les ordres de Karel Geraerts, sa percussion et sa capacité à casser des lignes dans le cœur du jeu avait fait merveille aux côtés de Teddy Teuma et Casper Nielsen.

Prêté au Standard en deuxième partie de saison dernière, il doit donc repartir de zéro et cette fois quitter définitivement le Parc Duden. Pour une cinquième aventure en Belgique après ses passages en Rouche, à Saint-Gilles, Charleroi et Eupen ?

