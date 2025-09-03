La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

Anouar Ait El Hadj prend de plus en plus de place à l'Union Saint-Gilloise. Le numéro dix a bien changé depuis ses passages à Anderlecht et à Genk.

Lorsque l'Union Saint-Gilloise a été chercher Anouar Ait El Hadj à Genk il y a un an, le doute était palpable au Parc Duden. Sa mentalité collait-elle vraiment à celle du noyau saint-gillois. L'ancien prodige de Neerpede a apporté sa réponse sur le terrain, en finissant par s'imposer comme titulaire dans l'équipe championne de Belgique, et en ne rechignant pas à la tâche.

L'Union lui a laissé le temps de grandir. Plus que Genk ? "J’ai surtout manqué de temps de jeu au Racing. On m’avait fait venir pour reprendre le rôle de Mike Trésor. Mais des promesses n’ont pas été tenues car des changements ont eu lieu dans la direction", explique-t-il à la RTBF.

Il n'en garde pas un souvenir négatif pour autant : "Je n’ai jamais eu de soucis d’intégration à Genk : j’étais très pote avec Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khanouss et Joris Kayembe. C’était un bon noyau, une belle équipe avec des gens très gentils : je ne peux en vouloir à personne. Mais j’ai besoin de temps de jeu pour montrer mon talent. On le voit aujourd’hui à l’Union".

Toujours indécis entre la Belgique et le Maroc

Les remontrances de Sébastien Pocognoli après un geste technique ont beau encore s'entendre depuis les tribunes, la relation est profitable à Ait El Hadj : "J’étais un joueur de futsal, aujourd’hui je suis un footballeur complet : aujourd’hui, j’aime bien défendre, c’est dire".

De quoi relancer la question de son choix de sélection ? Le Belgo-marocain de 23 ans botte en touche : "Pour l’instant, la question ne se pose pas car personne ne m’a encore contacté. Mon choix actuel, c’est… l’Union : faire un maximum de bons matches ici, puis on verra qui viendra. Sincèrement, je n’ai encore fait aucun choix car je ne pense pas du tout à ça"."

"J’ai joué avec les Diablotins, mais ça fait quelques années… et tout ça est bien loin. De toute façon, si tu penses à l'équipe nationale et que tu ne décolles pas en club, ça ne sert à rien", conclut-il.

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
