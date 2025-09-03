L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

Mahamadou Doumbia est en passe de quitter l'Antwerp pour Al-Ittihad. L'opération va rapporter très gros au Great Old.

En recrutant Mahamadou Doumbia à Bamabako pour 700 000 euros en septembre 2023, les dirigeants de l'Antwerp savaient qu'ils avaient réalisé une opération en or. Deux ans plus tard, leur prédiction va se réaliser : le milieu de terrain va quitter l'Antwerp pour un très gros chèque.

Het Nieuwsblad rapporte que Doumbia va en effet s'engager à Al-Ittihad, le club saoudien qui emploie notamment Karim Benzema, Fabinho, Ngolo Kanté ou encore Moussa Diaby. Une destination lucrative qui ravit les finances anversoises.

L'Antwerp sait vendre

Al-Ittihad va en effet débourser pas moins de 19 millions pour sa nouvelle recrue. Après le transfert de Senne Lammens à Manchester United, l'Antwerp s'apprête donc à percevoir 40 millions en deux jours. Une somme à laquelle il faut également ajouter les 5 millions du transfert de Michel-Ange Balikwisha au Celtic.

Un accord a été conclu entre les deux clubs, le transfert est pratiquement finalisé. Un sacré coup de pouce pour les finances du club, qui sont au rouge depuis de longs mois.

L'Antwerp va donc encore se renforcer avant la fin du mercato pour lui trouver un successeur dans l'entrejeu. La direction n'a pas attendu l'offre saoudienne pour y réfléchir et a déjà plusieurs pistes sur la table, dont celle menant à un jeune talent du PSV.