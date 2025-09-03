Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction
Photo: © photonews
Anderlecht vit à nouveau de profonds bouleversements en coulisse. Les supporters attendaient du mouvement, mais ont malgré tout tenu à mettre en garde les potentiels nouveaux investisseurs.

En présentant sa démission, Wouter Vandenhaute a soulagé une bonne partie des supporters d'Anderlecht. Tous les regards sont désormais tournés vers le Conseil d'Administration de vendredi pour voir la tournure que prendront les événements. Plusieurs scénarios sont sur la table.

Parmi les suites probables, l'arrivée d'un ou plusieurs investisseur(s) extérieur(s) n'est pas à exclure. De quoi plonger un peu plus le club dans l'inconnue. La Mauve Army en est consciente : même si la cote de popularité de Vandenhaute était au plus bas, son amour pour le club ne s'est jamais démenti. Si bien que les supporters veulent éviter le scénario catastrophe : l'arrivée d'un investisseur peu embarassé par faire perdurer l'identité anderlechtoise.

Ne pas ouvrir le club à n'importe qui

La Mauve Army a ainsi sorti un communiqué "Principaux fondamentaux à respecter par tout nouvel investisseur" en guise d'avertissement. La révolution à l'oeuvre chez les voisins du RWDM Brussels sous l'emprise de John Textor a marqué les esprits : "l’identité du club n’est pas négociable", prévient d'entrée le communiqué.

"Le nom, le blason et les couleurs du club forment l’essence même de notre identité. Depuis 1933, notre club s’appelle le RSC Anderlecht – avec une légère adaptation en 1993. Ce nom historique ne doit en aucun cas être modifié. Notre blason, riche de symboles et de tradition, ne nécessite ni simplification ni modernisation superflue. Enfin, nos couleurs sont le mauve et le blanc. Elles nous définissent depuis toujours, et il n’est pas question d’y renoncer ou de les altérer", écrit la Mauve Army.

Quoiqu'il arrive, Anderlecht et Bruxelles devront rester des piliers de l'institution. Les sympathisants du Sporting disent également non à la multipropriété : "Nous refusons de devenir un simple rouage dans un système multi-clubs détenu par un groupe ou un fonds d’investissement international".

"Le RSC Anderlecht est le plus grand club de Belgique, avec une histoire, un palmarès et une base de supporters qui imposent une attention et une ambition à la hauteur de ce statut. Nous ne voulons pas être relégués à un rôle secondaire dans un projet global. Nous rejetons toute stratégie de recrutement motivée uniquement par les intérêts d’un autre club de ce réseau", poursuivent-il.

Avant de conclure : "Le RSCA ne se vend pas comme ça, il s’honore. Toute personne désireuse d’investir dans notre club doit comprendre qu’elle entre dans une maison historique, exigeante, et profondément attachée à ses racines".

